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https://arabic.sputniknews.com/20220615/كلوب-يعلق-على-انضمام-نونيز-إلى-ليفربول-1063666162.html
كلوب يعلق على انضمام نونيز إلى ليفربول
كلوب يعلق على انضمام نونيز إلى ليفربول
عبر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن سعادته الكبيرة، بانضمام الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي،... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:33+0000
2022-06-15T16:34+0000
ليفربول
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وصرح كلوب قائلا: "أنا ممتن للجميع في ليفربول على تلك الصفقة، داروين نونيز لاعب رائع، وبتعاقدنا معه أظهرنا قدرتنا على العزم والطموح"، بحسب موقع "سبورتينغ نيوز".وأضاف: "نحن سنرعى موهبته هنا في ليفربول ولن يكون عليه أي ضغط نهائيًا، ولدينا العديد من الخيارات الهجومية داخل الفريق".وكان نادي ليفربول، أعلن مساء أمس الثلاثاء، تعاقده رسميا مع نونيز، قادما من بنفيكا بعقد مدته 6 سنوات، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة لـ25 مليون يورو إضافية كمتغيرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/ليفربول-يعلن-رحيل-مهاجمه-ويوجه-له-رسالة-مؤثرة-1063377195.html
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ليفربول

كلوب يعلق على انضمام نونيز إلى ليفربول

16:33 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 15.06.2022)
© AFP 2022 / GLYN KIRKليفربول
ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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عبر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن سعادته الكبيرة، بانضمام الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، إلى الريدز.
وصرح كلوب قائلا: "أنا ممتن للجميع في ليفربول على تلك الصفقة، داروين نونيز لاعب رائع، وبتعاقدنا معه أظهرنا قدرتنا على العزم والطموح"، بحسب موقع "سبورتينغ نيوز".
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وأضاف: "نحن سنرعى موهبته هنا في ليفربول ولن يكون عليه أي ضغط نهائيًا، ولدينا العديد من الخيارات الهجومية داخل الفريق".
وكان نادي ليفربول، أعلن مساء أمس الثلاثاء، تعاقده رسميا مع نونيز، قادما من بنفيكا بعقد مدته 6 سنوات، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة لـ25 مليون يورو إضافية كمتغيرات.
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