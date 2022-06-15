https://arabic.sputniknews.com/20220615/كوريا-الجنوبية-تأجيل-إطلاق-صاروخ-الفضاء-نوري-بسبب-مشكلة-فنية-1063630807.html
كوريا الجنوبية… تأجيل إطلاق صاروخ الفضاء "نوري" بسبب مشكلة فنية
كوريا الجنوبية… تأجيل إطلاق صاروخ الفضاء "نوري" بسبب مشكلة فنية
قال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء إنه تم تأجيل الاستعدادات لإطلاق صاروخ الفضاء الكوري الجنوبي "نوري" بسبب مشكلة فنية في منصة الإطلاق. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T09:52+0000
2022-06-15T09:52+0000
2022-06-15T09:52+0000
منوعات
كوريا الجنوبية
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وكان من المقرر إطلاق صاروخ الفضاء الكوري من مركز "نارو" للفضاء، اليوم الأربعاء، لكنه تأجل حتى الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أنه تم نقل الصاروخ "نوري" إلى منصة الإطلاق بمركز الفضاء الحكومي في كوهونغ، على بعد 470 كيلومترا جنوب سيئول.وأعلن المعهد إيقاف الاستعدادات للإطلاق بصورة مؤقتة، بعد اكتشاف وجود مشكلة في منصة الإطلاق.وأوضحت الوكالة أنه يمكن أن يتم تأجيل عملية الإطلاق إذا لم يتم إصلاح المشكلة اليوم.يذكر أن محاولة الإطلاق السابقة للصاروخ جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها فشلت بسبب احتراق محرك المرحلة الثالثة قبل الموعد المقرر له.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/سيئول-تعلن-عن-محاولة-ثانية-لإطلاق-صاروخ-محلي-الصنع-بالكامل-في-يونيو-المقبل-1059139340.html
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منوعات, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية… تأجيل إطلاق صاروخ الفضاء "نوري" بسبب مشكلة فنية
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قال المعهد الكوري لأبحاث الفضاء إنه تم تأجيل الاستعدادات لإطلاق صاروخ الفضاء الكوري الجنوبي "نوري" بسبب مشكلة فنية في منصة الإطلاق.
وكان من المقرر إطلاق صاروخ الفضاء الكوري من مركز "نارو" للفضاء، اليوم الأربعاء، لكنه تأجل حتى الخميس، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم نقل الصاروخ "نوري" إلى منصة الإطلاق
بمركز الفضاء الحكومي في كوهونغ، على بعد 470 كيلومترا جنوب سيئول.
وأعلن المعهد إيقاف الاستعدادات للإطلاق بصورة مؤقتة، بعد اكتشاف وجود مشكلة في منصة الإطلاق.
وأوضحت الوكالة أنه يمكن أن يتم تأجيل عملية الإطلاق إذا لم يتم إصلاح المشكلة اليوم.
يذكر أن محاولة الإطلاق السابقة
للصاروخ جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنها فشلت بسبب احتراق محرك المرحلة الثالثة قبل الموعد المقرر له.