https://arabic.sputniknews.com/20220615/كيف-تنظفين-الذهب-إليك-الطريقة-الأمثل-1063674339.html
كيف تنظفين الذهب؟... إليك الطريقة الأمثل
كيف تنظفين الذهب؟... إليك الطريقة الأمثل
سيبدو الذهب رائعا لسنوات إذا تم الاعتناء به بشكل صحيح، ولكن فقط إذا استخدمت المكونات الصحيحة لعلاج الخدوش والبهتان. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:40+0000
2022-06-15T19:40+0000
2022-06-15T19:40+0000
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أسعار الذهب اليوم
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قد يكون استخدام المنتجات الخاطئة لتلميع أغراضك الذهبية ضارا بهذه المادة الثمينة.الحفاظ على البساطة هو حقا مفتاح جعل العناصر الذهبية تبدو جديدة تماما. فالمواد الكيميائية القاسية والمكونات الكاشطة يمكن أن تلحق الضرر بالسطح الرقيق، لذلك من الأفضل تجنب استخدام صودا الخبز والإسفنج الخشن، بحسب "express".بدلا من ذلك، التزمي بالسوائل اللطيفة لإزالة البهتان وتلميع الخدوش.ماء وصابونفي حين أن هذه قد تبدو الطريقة الواضحة لتنظيف الأوساخ من أي سطح منزلي، إلا أنها مجدية فعلا لتنظيف الذهب.- بالنسبة للقطع الذهبية التي يتم التعامل معها مثل المجوهرات أو الحلي الصغيرة، من الأفضل نقعها في الماء والصابون.- لصنع المحلول، ما عليك سوى ملء وعاء بالماء الدافئ (احرصي على ألا يكون ساخنا جدا) وإضافة بضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل.- ضعي القطعة الذهبية في المحلول واتركيها لمدة خمس إلى 10 دقائق.- استبدلي الماء الدافئ والراكد بوعاء من الماء الفوار عندما تذهبين لشطف القطع الذهبية.تساعد الحركة الفوارة على إزالة الأوساخ المخفية للحصول على تنظيف أعمق ونتائج أكثر إثارة للإعجاب.- بالنسبة للقطع المتسخة جدا، استخدمي فرشاة أسنان جديدة ذات شعيرات ناعمة لتنظيف أي بقايا عالقة برفق.- بالنسبة للقطع الأكبر حجما، قومي ببساطة بنقع قطعة القماش في سائل الصابون ثم حركيها ببطء فوق القطعة الذهبية.- كرري ذلك بقطعة قماش نظيفة ومبللة وجففي القطعة بمنشفة ورقية.كيف تحافظين على الذهب؟أسهل طريقة للحفاظ على نظافة مجوهراتك الذهبية هي خلعها قبل السباحة والاستحمام.الكلور الموجود في حمامات السباحة وعدم شطف المجوهرات الذهبية من الصابون في الحمام يمكن أن يؤدي إلى تشويه لونها.قومي دائما بتخزين الذهب في مكان بارد وجاف وآمن لمنع بهتان اللون.
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منوعات, أسعار الذهب اليوم
كيف تنظفين الذهب؟... إليك الطريقة الأمثل
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سيبدو الذهب رائعا لسنوات إذا تم الاعتناء به بشكل صحيح، ولكن فقط إذا استخدمت المكونات الصحيحة لعلاج الخدوش والبهتان.
قد يكون استخدام المنتجات الخاطئة لتلميع أغراضك الذهبية ضارا بهذه المادة الثمينة.
الحفاظ على البساطة هو حقا مفتاح جعل العناصر الذهبية تبدو جديدة تماما. فالمواد الكيميائية القاسية والمكونات الكاشطة يمكن أن تلحق الضرر بالسطح الرقيق، لذلك من الأفضل تجنب استخدام صودا الخبز والإسفنج الخشن، بحسب "express
".
بدلا من ذلك، التزمي بالسوائل اللطيفة لإزالة البهتان وتلميع الخدوش.
18 سبتمبر 2021, 14:48 GMT
في حين أن هذه قد تبدو الطريقة الواضحة لتنظيف الأوساخ من أي سطح منزلي، إلا أنها مجدية فعلا لتنظيف الذهب.
- بالنسبة للقطع الذهبية التي يتم التعامل معها مثل المجوهرات أو الحلي الصغيرة، من الأفضل نقعها في الماء والصابون.
- لصنع المحلول، ما عليك سوى ملء وعاء بالماء الدافئ (احرصي على ألا يكون ساخنا جدا) وإضافة بضع قطرات من صابون الأطباق المعتدل.
- ضعي القطعة الذهبية في المحلول واتركيها لمدة خمس إلى 10 دقائق.
- استبدلي الماء الدافئ والراكد بوعاء من الماء الفوار عندما تذهبين لشطف القطع الذهبية.
تساعد الحركة الفوارة على إزالة الأوساخ المخفية للحصول على تنظيف أعمق ونتائج أكثر إثارة للإعجاب.
- بالنسبة للقطع المتسخة جدا، استخدمي فرشاة أسنان جديدة ذات شعيرات ناعمة لتنظيف أي بقايا عالقة برفق.
- بالنسبة للقطع الأكبر حجما، قومي ببساطة بنقع قطعة القماش في سائل الصابون ثم حركيها ببطء فوق القطعة الذهبية.
- كرري ذلك بقطعة قماش نظيفة ومبللة وجففي القطعة بمنشفة ورقية.
أسهل طريقة للحفاظ على نظافة مجوهراتك الذهبية هي خلعها قبل السباحة والاستحمام.
الكلور الموجود في حمامات السباحة وعدم شطف المجوهرات الذهبية من الصابون في الحمام يمكن أن يؤدي إلى تشويه لونها.
قومي دائما بتخزين الذهب في مكان بارد وجاف وآمن لمنع بهتان اللون.