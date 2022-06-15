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https://arabic.sputniknews.com/20220615/لابيد-لنظيره-التركي-شكرا-لجهودكم-في-الحفاظ-على-أرواح-الإسرائيليين-1063656096.html
لابيد لنظيره التركي: شكرا لجهودكم في الحفاظ على أرواح الإسرائيليين
لابيد لنظيره التركي: شكرا لجهودكم في الحفاظ على أرواح الإسرائيليين
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن شكره لتركيا بشأن جهودها للحفاظ على حياة الإسرائيليين على أراضيها في مواجهة ما أسماها "التهديدات الإرهابية... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:28+0000
2022-06-15T14:28+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين لابيد ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية نقله موقع "واللا" العبري.وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وشكره على التعاون بين البلدين في جهود الحفاظ على حياة الإسرائيليين في تركيا في مواجهة التهديدات الإرهابية الإيرانية".وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية التركية، أن "تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة"، مؤكدة أنها "بلد آمن وأنها تواصل كفاحها ضد المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج دون التمييز بينها".وأمس الأول (الإثنين) قررت إسرائيل، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تقول-إن-تحذيرات-بعض-الدول-لمواطنيها-من-السفر-إلى-أراضيها-مرتبطة-بتطورات-دولية-ودوافع-مختلفة-1063565399.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لابيد لنظيره التركي: شكرا لجهودكم في الحفاظ على أرواح الإسرائيليين

14:28 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عن شكره لتركيا بشأن جهودها للحفاظ على حياة الإسرائيليين على أراضيها في مواجهة ما أسماها "التهديدات الإرهابية الإيرانية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين لابيد ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية نقله موقع "واللا" العبري.
وقال البيان: "تحدث وزير الخارجية يائير لابيد مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وشكره على التعاون بين البلدين في جهود الحفاظ على حياة الإسرائيليين في تركيا في مواجهة التهديدات الإرهابية الإيرانية".
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
تركيا تقول إن تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة
أمس, 10:08 GMT
وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية التركية، أن "تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة"، مؤكدة أنها "بلد آمن وأنها تواصل كفاحها ضد المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج دون التمييز بينها".
وأمس الأول (الإثنين) قررت إسرائيل، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.
ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.
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