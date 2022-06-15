https://arabic.sputniknews.com/20220615/لبنان-عون-يحدد-23-يونيو-موعدا-للاستشارات-النيابية-الملزمة-1063638875.html
لبنان... عون يحدد 23 يونيو موعدا للاستشارات النيابية الملزمة
لبنان... عون يحدد 23 يونيو موعدا للاستشارات النيابية الملزمة
حدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، يوم 23 يونية/ حزيران الجاري، موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:32+0000
2022-06-15T11:32+0000
2022-06-15T11:32+0000
لبنان
أخبار لبنان
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ومن المقرر أن يجري عون مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثا، وذلك لتسمية رئيس وزراء جديد، في 23 يونيو، في قصر بعبدا، بحسب "صوت لبنان".يشار إلى أنه فور تسمية رئيس الوزراء، يجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.وكان عون، استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت، بحسب موقع "الجديد".وأكد الرئيس اللبناني أن التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية، التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معا بين كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة.وقال: "آمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/وزير-الطاقة-اللبناني-عقب-لقائه-مع-هوكشتاين-نقف-خلف-قرار-الرئيس-عون-ورأيه-السديد-1063537906.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
لبنان... عون يحدد 23 يونيو موعدا للاستشارات النيابية الملزمة
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حدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، يوم 23 يونية/ حزيران الجاري، موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا.
ومن المقرر أن يجري عون مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثا، وذلك لتسمية رئيس وزراء جديد، في 23 يونيو، في قصر بعبدا، بحسب "صوت لبنان".
يشار إلى أنه فور تسمية رئيس الوزراء، يجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.
وكان عون، استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت، بحسب موقع "الجديد".
وأكد الرئيس اللبناني أن التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية، التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معا بين كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة.
وقال: "آمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة
التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي".