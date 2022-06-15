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لبنان... عون يحدد 23 يونيو موعدا للاستشارات النيابية الملزمة
لبنان... عون يحدد 23 يونيو موعدا للاستشارات النيابية الملزمة
حدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، يوم 23 يونية/ حزيران الجاري، موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:32+0000
2022-06-15T11:32+0000
لبنان
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ومن المقرر أن يجري عون مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثا، وذلك لتسمية رئيس وزراء جديد، في 23 يونيو، في قصر بعبدا، بحسب "صوت لبنان".يشار إلى أنه فور تسمية رئيس الوزراء، يجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.وكان عون، استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت، بحسب موقع "الجديد".وأكد الرئيس اللبناني أن التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية، التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معا بين كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة.وقال: "آمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/وزير-الطاقة-اللبناني-عقب-لقائه-مع-هوكشتاين-نقف-خلف-قرار-الرئيس-عون-ورأيه-السديد-1063537906.html
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لبنان, أخبار لبنان

لبنان... عون يحدد 23 يونيو موعدا للاستشارات النيابية الملزمة

11:32 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا، 14 يويو/ حزيران 2022
الرئيس اللبناني ميشال عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا، 14 يويو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / -
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حدد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، يوم 23 يونية/ حزيران الجاري، موعدا للاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا.
ومن المقرر أن يجري عون مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثا، وذلك لتسمية رئيس وزراء جديد، في 23 يونيو، في قصر بعبدا، بحسب "صوت لبنان".
اجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
وزير الطاقة اللبناني عقب لقائه مع هوكشتاين: نقف خلف قرار الرئيس عون ورأيه السديد... فيديو
13 يونيو, 18:29 GMT
يشار إلى أنه فور تسمية رئيس الوزراء، يجب على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة وهي عملية تستغرق عادة عدة أشهر.
وكان عون، استقبل، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا، وفدا من المجلس الجديد لنقابة أطباء لبنان في بيروت، بحسب موقع "الجديد".
وأكد الرئيس اللبناني أن التغلب على الأزمة الاقتصادية القاسية، التي يواجهها لبنان، يتطلب التنسيق والعمل معا بين كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والخاصة.
وقال: "آمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة التوصل الى معالجة حقيقية للأزمات التي نواجهها ومنها في القطاع الطبي".
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