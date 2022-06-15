https://arabic.sputniknews.com/20220615/ماكرون-يتعين-على-السلطات-الأوكرانية-التفاوض-مع-الجانب-الروسي-بعد-وقف-إطلاق-النار-1063626100.html

ماكرون: يتعين على السلطات الأوكرانية التفاوض مع الجانب الروسي بعد وقف إطلاق النار

ماكرون: يتعين على السلطات الأوكرانية التفاوض مع الجانب الروسي بعد وقف إطلاق النار

قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على السلطات الأوكرانية التفاوض مع الجانب الروسي بعد وقف إطلاق النار. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T08:46+0000

2022-06-15T08:46+0000

2022-06-15T09:14+0000

روسيا

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وقال ماكرون خلال زيارته لرومانيا: "سيتعين على رئيس أوكرانيا وممثلين آخرين للسلطات التفاوض مع الجانب الروسي".وأكدت وسائل إعلام رومانية، أن ماكرون وصل إلى رومانيا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك مولدوفا، قبل أن يتوجه إلى كييف يوم الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.ووفقا لـ"ديلي أكسبريس"، خان ماكرون نظام الحكم في أوكرانيا حينما أقبلت بلاده على استيراد المزيد من الغاز الروسي رغم اتفاق بلدان الاتحاد الأوروبي على تخفيض استيراد الغاز من روسيا.وذكرت الصحيفة، نقلا عن تقرير مركز أبحاث الطاقة، أن فرنسا استوردت كميات كبيرة من الغاز المسال وأصناف الوقود الأحفوري الأخرى بقيمة 900 مليون يورو من روسيا في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.ولجأ الغرب المؤيد لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا إلى استخدام سلاح العقوبات في محاولة لإجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني. وشملت العقوبات حظر أو تخفيض استيراد المنتجات الروسية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة هو تحرير إقليم دونباس.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/إعلام-ماكرون-يخون-أوكرانيا-1063573815.html

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