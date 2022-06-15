https://arabic.sputniknews.com/20220615/ما-هو-مخزون-العالم-من-اليورانيوم-المخصب-والبلوتونيوم-الخاص-بالقنابل-النووية-1063656212.html

ما هو مخزون العالم من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم الخاص بالقنابل النووية؟

ما هو مخزون العالم من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم الخاص بالقنابل النووية؟

تضع الدول النووية في العالم إطارا من السرية حول قدراتها النووية رغم وجود اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T14:39+0000

2022-06-15T14:39+0000

2022-06-15T14:39+0000

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101411/57/1014115771_0:93:1895:1159_1920x0_80_0_0_aa88bc922939fae5804081260a3db45d.jpg

ولهذا السبب تكون المعلومات المتوفرة حول الأسلحة النووية والمواد الانشطارية المستخدمة في تصنيعها متباينة بصورة نسبية، حسبما يقول تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.ويقول التقرير إن جميع الدول التي تمتلك برامج نووية سلمية يمكنها إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في صناعة القنابل النووية.ما هي المواد الانشطارية؟تضم المواد الانشطارية عنصرين هما اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم وكلاهما يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.ما هي الدول التي تنتج المواد الانشطارية؟يوجد في العالم 9 دول نووية بينها 5 دول تعترف بامتلاك الأسلحة النووية رسميا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وجميعها تنتج المواد الانشطارية التي تشمل اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم لأسلحتها النووية.كما يوجد 4 دول نووية لا تعترف بامتلاك السلاح النووي وهي إسرائيل والهند وكلاهما تنتجان البلوتونيوم، إضافة إلى باكستان التي تنتج اليورانيوم عالي التخصيب وتحاول زيادة قدرتها على إنتاج البلوتونيوم، وكوريا الشمالية التي تشير تقديرات إلى أنها تنتج البلوتونيوم واليورانيوم لأسلحتها النووية.ما هو مخزون العالم من المواد الانشطارية؟نحو ألف و250 طن من اليورانيوم عالي التخصيب تشمل:نحو 545 طن من البلوتونيوم تشمل:ما هي عدد القنابل النووية في العالم؟يوجد في العالم 12 ألف و705 قنبلة نووية بينها 3 آلاف و372 قنبلة نووية في وضع الإطلاق و9 آلاف و440 قنبلة في وضع التخزين.وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحدهما أكثر من 11 ألف قنبلة نووية من إجمال القنابل النووية في العالم.

https://arabic.sputniknews.com/20180103/كم-عدد-القنابل-النووية-العالم-1028945376.html

https://arabic.sputniknews.com/20220607/ما-هي-دول-الناتو-النووية-وماذا-تملك-1063241234.html

https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-100-شركة-باعت-أسلحة-بـ-531-مليار-دولار-في-2020-1063602395.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, روسيا