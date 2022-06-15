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https://arabic.sputniknews.com/20220615/ما-هو-مخزون-العالم-من-اليورانيوم-المخصب-والبلوتونيوم-الخاص-بالقنابل-النووية-1063656212.html
ما هو مخزون العالم من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم الخاص بالقنابل النووية؟
ما هو مخزون العالم من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم الخاص بالقنابل النووية؟
تضع الدول النووية في العالم إطارا من السرية حول قدراتها النووية رغم وجود اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:39+0000
2022-06-15T14:39+0000
رصد عسكري
روسيا
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ولهذا السبب تكون المعلومات المتوفرة حول الأسلحة النووية والمواد الانشطارية المستخدمة في تصنيعها متباينة بصورة نسبية، حسبما يقول تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.ويقول التقرير إن جميع الدول التي تمتلك برامج نووية سلمية يمكنها إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في صناعة القنابل النووية.ما هي المواد الانشطارية؟تضم المواد الانشطارية عنصرين هما اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم وكلاهما يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.ما هي الدول التي تنتج المواد الانشطارية؟يوجد في العالم 9 دول نووية بينها 5 دول تعترف بامتلاك الأسلحة النووية رسميا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وجميعها تنتج المواد الانشطارية التي تشمل اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم لأسلحتها النووية.كما يوجد 4 دول نووية لا تعترف بامتلاك السلاح النووي وهي إسرائيل والهند وكلاهما تنتجان البلوتونيوم، إضافة إلى باكستان التي تنتج اليورانيوم عالي التخصيب وتحاول زيادة قدرتها على إنتاج البلوتونيوم، وكوريا الشمالية التي تشير تقديرات إلى أنها تنتج البلوتونيوم واليورانيوم لأسلحتها النووية.ما هو مخزون العالم من المواد الانشطارية؟نحو ألف و250 طن من اليورانيوم عالي التخصيب تشمل:نحو 545 طن من البلوتونيوم تشمل:ما هي عدد القنابل النووية في العالم؟يوجد في العالم 12 ألف و705 قنبلة نووية بينها 3 آلاف و372 قنبلة نووية في وضع الإطلاق و9 آلاف و440 قنبلة في وضع التخزين.وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحدهما أكثر من 11 ألف قنبلة نووية من إجمال القنابل النووية في العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20180103/كم-عدد-القنابل-النووية-العالم-1028945376.html
https://arabic.sputniknews.com/20220607/ما-هي-دول-الناتو-النووية-وماذا-تملك-1063241234.html
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-100-شركة-باعت-أسلحة-بـ-531-مليار-دولار-في-2020-1063602395.html
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رصد عسكري, روسيا

ما هو مخزون العالم من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم الخاص بالقنابل النووية؟

14:39 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Iosif Budnevitsh / الذهاب إلى بنك الصورمجمع لتخصيب اليورانيوم
مجمع لتخصيب اليورانيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Iosif Budnevitsh
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تضع الدول النووية في العالم إطارا من السرية حول قدراتها النووية رغم وجود اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال.
ولهذا السبب تكون المعلومات المتوفرة حول الأسلحة النووية والمواد الانشطارية المستخدمة في تصنيعها متباينة بصورة نسبية، حسبما يقول تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.
وأورد التقرير معلومات بشأن المخزون العالمي من المواد الانشطارية في 2021 تعتمد على ما هو متاح من معلومات بهذا الشأن.
ويقول التقرير إن جميع الدول التي تمتلك برامج نووية سلمية يمكنها إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في صناعة القنابل النووية.

ما هي المواد الانشطارية؟

تضم المواد الانشطارية عنصرين هما اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم وكلاهما يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.

ما هي الدول التي تنتج المواد الانشطارية؟

يوجد في العالم 9 دول نووية بينها 5 دول تعترف بامتلاك الأسلحة النووية رسميا وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، وجميعها تنتج المواد الانشطارية التي تشمل اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم لأسلحتها النووية.
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كما يوجد 4 دول نووية لا تعترف بامتلاك السلاح النووي وهي إسرائيل والهند وكلاهما تنتجان البلوتونيوم، إضافة إلى باكستان التي تنتج اليورانيوم عالي التخصيب وتحاول زيادة قدرتها على إنتاج البلوتونيوم، وكوريا الشمالية التي تشير تقديرات إلى أنها تنتج البلوتونيوم واليورانيوم لأسلحتها النووية.
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ما هو مخزون العالم من المواد الانشطارية؟

نحو ألف و250 طن من اليورانيوم عالي التخصيب تشمل:
ألف و100 طن من اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه مباشرة في إنتاج أسلحة نووية.
145 طنا غير جاهزة بصورة مباشرة للاستخدام في الأسلحة النووية.
10 أطنان لا يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية.
نحو 545 طن من البلوتونيوم تشمل:
140 طن صالحة لصناعة أسلحة نووية مباشرة.
260 طن يمكن استخدامها في صناعة أسلحة نووية بصورة غير مباشرة.
145 طن لا يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة نووية.

ما هي عدد القنابل النووية في العالم؟

يوجد في العالم 12 ألف و705 قنبلة نووية بينها 3 آلاف و372 قنبلة نووية في وضع الإطلاق و9 آلاف و440 قنبلة في وضع التخزين.
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أمس, 18:58 GMT
وتمتلك روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحدهما أكثر من 11 ألف قنبلة نووية من إجمال القنابل النووية في العالم.
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