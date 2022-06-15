https://arabic.sputniknews.com/20220615/محكمة-إسرائيلية-تدين-المعتقل-محمد-الحلبي-وتحدد-7-يوليو-موعدا-للجلسة-171-1063662083.html

محكمة إسرائيلية تدين المعتقل محمد الحلبي وتحدد 7 يوليو موعدا للجلسة 171

محكمة إسرائيلية تدين المعتقل محمد الحلبي وتحدد 7 يوليو موعدا للجلسة 171

قررت المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع، اليوم الأربعاء، إدانة المعتقل الفلسطيني محمد الحلبي، مدير مؤسسة الرؤية العالمية الأمريكية، في قطاع غزة، بالتهم الموجهة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T15:40+0000

2022-06-15T15:40+0000

2022-06-15T15:40+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الهيئة في بيان لها، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، إن "الحلبي قد عرض منذ اعتقاله قبل 6 سنوات على المحاكمة 169 مرة، في واحدة من أطول المحاكمات عددا في تاريخ الاحتلال، دون التمكن من إدانته، فيما اليوم وخلال جلسة المحاكمة رقم 170 أصدر القضاة قرارا يدين المعتقل محمد الحلبي بالتهم الموجهة إليه، دون إقرار أو اعتراف منه، وتم تحديد يوم 7 تموز/يوليو القادم موعدا لعقد جلسة جديدة لتمديد توقيفه وإتاحة المجال إمام محاميه للمرافعة".وأضافت الهيئة أن "قرار المحكمة اليوم، هو بمثابة انتقام منه وتأكيدا على أن القضاء الإسرائيلي، ظالم، ويؤتمر بأوامر وتوجيهات الأجهزة الامنية التي سعت وبذلت قصاري جهودها خلال السنوات الماضية للضغط عليه وإجباره على الاعتراف وإدانته بأي وسيلة".ودعت الهيئة شؤون المؤسسات الدولية، إلى "التحرك ووقف المهزلة القضائية التي يتعرض لها المعتقل الحلبي، وكذلك الأحكام الجائرة والظالمة التي تصدرها المحاكم الإسرائيلية الظالمة بحق المعتقلين الفلسطينيين، دون احترام لمعايير المحاكمة العادلة والأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف التي انتزعت خلالها الاعترافات".يشار إلى أن الأسير محمد الحلبي، 44 عاما، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واعتقل خلال تنقله عبر معبر بيت حانون/ إيرز، بتاريخ الخامس عشر من يونيو/حزيران عام 2016، ولا يزال موقوفا، ويقبع في سجن "ريمون"، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، ومؤخرا تم منحه الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعمله الإنساني.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-تعلن-اعتقال-إسرائيل-لـ-450-طفلا-في-5-أشهر-معظمهم-من-القدس-1063566521.html

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