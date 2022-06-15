https://arabic.sputniknews.com/20220615/محمد-بن-زايد-ندعم-تونس-ونحرص-على-آفاق-أوسع-للتعاون--1063677512.html

محمد بن زايد: ندعم تونس ونحرص على آفاق أوسع للتعاون

محمد بن زايد: ندعم تونس ونحرص على آفاق أوسع للتعاون

عبر رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، عن دعم أبو ظبي لتونس، وحرصه على فتح آفاق أوسع لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T21:45+0000

2022-06-15T21:45+0000

2022-06-15T21:45+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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جاءت تصريحات الرئيس الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية على حسابها بموقع "فيسبوك".وقال البيان إن رئيس الإمارات أعرب عن "دعم الإمارات لتونس"، وحرصه "على فتح آفاق أوسع وأرحب لمزيد دفع علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".يأتي الاتصال بين رئيسي البلدين في اليوم التالي لاستقبال الرئيس التونسي لوزير الدولة بالخارجية الإماراتية شخبوط بن نهيان في قصر قرطاج.وأكد شخبوط بن نهيان على حرص بلاده على مساندة ما يقوم به الرئيس التونسي قيس سعيد لصالح شعبه.وقال الوزير الإماراتي إن أبوظبي لديها التزام تاريخي بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومساندة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك إيمانا منها بوحدة المصير.أشار إلى أن تونس تتوفر بها كافة المقومات المحفّزة للاستثمار، معبرا عن استعداد بلاده التام لبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.كما أعرب عما تكنه الإمارات قيادة وشعبا من احترام وتقدير لرئيس الجمهورية التونسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يؤكد-أن-أثر-الأزمة-الأوكرانية-على-بلاده-أكبر-من-تداعيات-كورونا-1063669610.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم