https://arabic.sputniknews.com/20220615/مرة-أخرى-تأجيل-تشغيل-المفاعل-النووي-في-فنلندا-إلى-ديسمبر-1063672995.html
مرة أخرى... تأجيل تشغيل المفاعل النووي في فنلندا إلى ديسمبر
مرة أخرى... تأجيل تشغيل المفاعل النووي في فنلندا إلى ديسمبر
تأجل بدء إنتاج الطاقة في مفاعل "أولكيلوتو 3" النووي الفنلندي من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول، بسبب عمل إصلاحات، بحسب الشركة المشغلة "تي في أو"، اليوم... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T18:53+0000
2022-06-15T18:53+0000
2022-06-15T18:53+0000
مفاعل نووي
فنلندا
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وصمم نموذج المفاعل الأوروبي المضغوط الذي طورته فرنسا لإعادة إنتاج الطاقة النووية في أوروبا بعد كارثة مفاعل تشيرنوبل في 1986، ووصف بأن إنتاجه من الطاقة أعلى وأكثر أمانا.لكن مشروعات المفاعل الأوروبي المضغوط في فنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة تعاني من التأخير والتكاليف الباهظة، بحسب "فرانس برس".بدأ تشغيل المفاعل الذي بناه تحالف "أريفا- سيمنز" بقيادة فرنسا على الساحل الجنوبي الغربي لفنلندا في مارس/ آذار، متأخرا 12 عاما عن الموعد المحدد.كان من المتوقع أن يبدأ عمل المفاعل هذا الصيف، بهدف توفير نحو 15% من الكهرباء المستهلكة في فنلندا.وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الشركة المشغلة تأجيل عمل المفاعل من يوليو/ حزيران إلى سبتمبربسبب إصلاحات مطلوبة في نظام التبريد.واليوم الأربعاء، أعلنت الشركة أن الإنتاج التجريبي تم تأجيله مرة أخرى بعد ملاحظة "مادة غريبة" في إعادة التسخين البخاري للتوربينات.وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل مفاعل (أولكيلووتو 3) في عام 2009، إلا أنه واجه مشكلات فنية كانت موضوع دعاوى قضائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/المفوضية-الأوروبية-إطلاق-أسرع-وأكبر-كمبيوتر-في-فنلندا-1063535866.html
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مفاعل نووي, فنلندا
مرة أخرى... تأجيل تشغيل المفاعل النووي في فنلندا إلى ديسمبر
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تأجل بدء إنتاج الطاقة في مفاعل "أولكيلوتو 3" النووي الفنلندي من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول، بسبب عمل إصلاحات، بحسب الشركة المشغلة "تي في أو"، اليوم الأربعاء.
وصمم نموذج المفاعل الأوروبي المضغوط الذي طورته فرنسا لإعادة إنتاج الطاقة النووية في أوروبا بعد كارثة مفاعل تشيرنوبل
في 1986، ووصف بأن إنتاجه من الطاقة أعلى وأكثر أمانا.
لكن مشروعات المفاعل الأوروبي المضغوط في فنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة تعاني من التأخير والتكاليف الباهظة، بحسب "فرانس برس".
بدأ تشغيل المفاعل الذي بناه تحالف "أريفا- سيمنز" بقيادة فرنسا على الساحل الجنوبي الغربي لفنلندا في مارس/ آذار، متأخرا 12 عاما عن الموعد المحدد.
كان من المتوقع أن يبدأ عمل المفاعل هذا الصيف، بهدف توفير نحو 15% من الكهرباء المستهلكة في فنلندا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الشركة المشغلة تأجيل عمل المفاعل من يوليو/ حزيران إلى سبتمبربسبب إصلاحات مطلوبة في نظام التبريد.
واليوم الأربعاء، أعلنت الشركة أن الإنتاج التجريبي تم تأجيله مرة أخرى بعد ملاحظة "مادة غريبة" في إعادة التسخين البخاري للتوربينات.
وكان من المقرر أن يبدأ تشغيل مفاعل (أولكيلووتو 3) في عام 2009، إلا أنه واجه مشكلات فنية كانت موضوع دعاوى قضائية.