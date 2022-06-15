https://arabic.sputniknews.com/20220615/مركز-غماليا-يعلن-نتائج-تقييم-فعالية-سبوتنيك-v-ضد-جميع-سلاسلات-أوميكرون-1063657938.html
مركز "غماليا" يعلن نتائج تقييم فعالية "سبوتنيك-V" ضد جميع سلاسلات "أوميكرون"
مركز "غماليا" يعلن نتائج تقييم فعالية "سبوتنيك-V" ضد جميع سلاسلات "أوميكرون"
كشف مركز "غماليا" الروسي عن نتائج اختبار فعالية لقاح "سبوتنيك-V" ضد جميع متحورات "أوميكرون" حيث أشارت النتائج إلى أن فعالية اللقاح الروسي ساهمت بشفاء نسبة 97%... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:50+0000
2022-06-15T14:50+0000
2022-06-15T14:50+0000
روسيا
علوم
مجتمع
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وأظهرت الدراسة التي أجرها فريق من العلماء الروس أن فعالية لقاح "سبوتنيك-V" وصلت نسبتها إلى 97% للأشخاص المصابين بسلامة أوميكرون حيث جنبهم اللقاح دخول المستشفى.وأجرى الدراسة فريق من العلماء الروس من ضمنهم عماء وممثلين عن مستشفى "إل أ فوروخوبوف" السريري "رقم 67" في روسيا، وعلماء من مركز "غاماليا" الروسي.وأشارت الدراسة إلى أن فعالية اللقاح ضد جميع السلالات وصلت إلى نسبة 85.9% عند تلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الروسي.الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V"، بهدف الاستخدام في 71 دولة، يبلغ مجموع عدد سكان هذه الدول أكثر من 4 مليارات نسمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد لقاح" سبوتنيك لايت" الروسي في أكثر من 30 دولة.
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روسيا, علوم, مجتمع
مركز "غماليا" يعلن نتائج تقييم فعالية "سبوتنيك-V" ضد جميع سلاسلات "أوميكرون"
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كشف مركز "غماليا" الروسي عن نتائج اختبار فعالية لقاح "سبوتنيك-V" ضد جميع متحورات "أوميكرون" حيث أشارت النتائج إلى أن فعالية اللقاح الروسي ساهمت بشفاء نسبة 97% من الحالات من دون دخول المستشفى.
وأظهرت الدراسة التي أجرها فريق من العلماء الروس أن فعالية لقاح "سبوتنيك-V" وصلت نسبتها إلى 97% للأشخاص المصابين بسلامة أوميكرون حيث جنبهم اللقاح دخول المستشفى.
وأجرى الدراسة فريق من العلماء الروس من ضمنهم عماء وممثلين عن مستشفى "إل أ فوروخوبوف" السريري "رقم 67" في روسيا، وعلماء من مركز "غاماليا" الروسي.
وجاء في التقرير الصادر عن المركز:" وفقا للنتائج التي تم الحصول عليها، كانت فعالية لقاح سبوتنيك V عند تعزيزه باستخدام سبوتنيك لايت أو إعادة التطعيم باستخدام (سبوتنيك V)، 97 %من الاستشفاء ضد جميع أنواع سلالة أوميكرون و99.4 % ضد الحالات الحرجة".
وأشارت الدراسة إلى أن فعالية
اللقاح ضد جميع السلالات وصلت إلى نسبة 85.9% عند تلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الروسي.
الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V"، بهدف الاستخدام في 71 دولة، يبلغ مجموع عدد سكان هذه الدول أكثر من 4 مليارات نسمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد لقاح" سبوتنيك لايت" الروسي في أكثر من 30 دولة.