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https://arabic.sputniknews.com/20220615/مركز-غماليا-يعلن-نتائج-تقييم-فعالية-سبوتنيك-v-ضد-جميع-سلاسلات-أوميكرون-1063657938.html
مركز "غماليا" يعلن نتائج تقييم فعالية "سبوتنيك-V" ضد جميع سلاسلات "أوميكرون"
مركز "غماليا" يعلن نتائج تقييم فعالية "سبوتنيك-V" ضد جميع سلاسلات "أوميكرون"
كشف مركز "غماليا" الروسي عن نتائج اختبار فعالية لقاح "سبوتنيك-V" ضد جميع متحورات "أوميكرون" حيث أشارت النتائج إلى أن فعالية اللقاح الروسي ساهمت بشفاء نسبة 97%... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:50+0000
2022-06-15T14:50+0000
روسيا
علوم
مجتمع
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وأظهرت الدراسة التي أجرها فريق من العلماء الروس أن فعالية لقاح "سبوتنيك-V" وصلت نسبتها إلى 97% للأشخاص المصابين بسلامة أوميكرون حيث جنبهم اللقاح دخول المستشفى.وأجرى الدراسة فريق من العلماء الروس من ضمنهم عماء وممثلين عن مستشفى "إل أ فوروخوبوف" السريري "رقم 67" في روسيا، وعلماء من مركز "غاماليا" الروسي.وأشارت الدراسة إلى أن فعالية اللقاح ضد جميع السلالات وصلت إلى نسبة 85.9% عند تلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الروسي.الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V"، بهدف الاستخدام في 71 دولة، يبلغ مجموع عدد سكان هذه الدول أكثر من 4 مليارات نسمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد لقاح" سبوتنيك لايت" الروسي في أكثر من 30 دولة.
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روسيا, علوم, مجتمع

مركز "غماليا" يعلن نتائج تقييم فعالية "سبوتنيك-V" ضد جميع سلاسلات "أوميكرون"

14:50 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورحملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح "سبوتنيك لايت"، ضد "كوفيد-19"، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
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كشف مركز "غماليا" الروسي عن نتائج اختبار فعالية لقاح "سبوتنيك-V" ضد جميع متحورات "أوميكرون" حيث أشارت النتائج إلى أن فعالية اللقاح الروسي ساهمت بشفاء نسبة 97% من الحالات من دون دخول المستشفى.
وأظهرت الدراسة التي أجرها فريق من العلماء الروس أن فعالية لقاح "سبوتنيك-V" وصلت نسبتها إلى 97% للأشخاص المصابين بسلامة أوميكرون حيث جنبهم اللقاح دخول المستشفى.
وأجرى الدراسة فريق من العلماء الروس من ضمنهم عماء وممثلين عن مستشفى "إل أ فوروخوبوف" السريري "رقم 67" في روسيا، وعلماء من مركز "غاماليا" الروسي.

وجاء في التقرير الصادر عن المركز:" وفقا للنتائج التي تم الحصول عليها، كانت فعالية لقاح سبوتنيك V عند تعزيزه باستخدام سبوتنيك لايت أو إعادة التطعيم باستخدام (سبوتنيك V)، 97 %من الاستشفاء ضد جميع أنواع سلالة أوميكرون و99.4 % ضد الحالات الحرجة".

وأشارت الدراسة إلى أن فعالية اللقاح ضد جميع السلالات وصلت إلى نسبة 85.9% عند تلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الروسي.
© Sputnik / Mohamed Hassanتعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"
تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح سبوتنيك V - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"
© Sputnik / Mohamed Hassan
الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على لقاح "سبوتنيك-V"، بهدف الاستخدام في 71 دولة، يبلغ مجموع عدد سكان هذه الدول أكثر من 4 مليارات نسمة. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد لقاح" سبوتنيك لايت" الروسي في أكثر من 30 دولة.
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