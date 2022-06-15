https://arabic.sputniknews.com/20220615/مشاركة-سورية-لافتة-في-معرض-الجزائر-الدولي-الـ-53--1063647515.html

مشاركة سورية لافتة في معرض الجزائر الدولي الـ 53

مشاركة سورية لافتة في معرض الجزائر الدولي الـ 53

تساهم سوريا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الـ53، الذي انطلق أمس الأول في قصر المعارض بالعاصمة الجزائرية، في إرساء مفهوم مفاده أن التاريخ... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T13:07+0000

2022-06-15T13:07+0000

2022-06-15T13:07+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الجزائر

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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي مشاركة سورية من ضمن 20 دولة في معرض الجزائر "من أجل شراكة استراتيجية"، الذي انطلق أمس الثلاثاء وسيستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.ويشمل الجناح السوري تسع شركات متخصصة في قطاع الصناعات النسيجية والألبسة ومواد التجميل وغيرها من المنتجات السورية.وأشار ممثل الجناح السوري من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية الصادرات والإنتاج المحلي، حسام فلو، إلى أن هذه المشاركة "تأتي بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وقد أصر العارضون السوريون على الحضور لتمثيل سورية وصناعاتها ومنتجاتها بهدف ترسيخ وجود المنتج السوري في المحافل الاقتصادية العربية والعالمية وللتأكيد على أن سورية حاضرة رغم الحصار والتضييق والمؤامرات التي حيكت ضدها".وأكد فلو: "نحن هنا لنقول أن سورية تعافت وصناعتها استردت مسارها الذي سيستمر وستعود كما كانت رائدة ومتألقة في جميع المجالات".

https://arabic.sputniknews.com/20220615/الكرملين-لا-يعتقد-أن-عملية-تركيا-الجديدة-في-سوريا-ستساهم-في-استقرار-وأمن-هذا-البلد--1063632545.html

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