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https://arabic.sputniknews.com/20220615/مشاركة-سورية-لافتة-في-معرض-الجزائر-الدولي-الـ-53--1063647515.html
مشاركة سورية لافتة في معرض الجزائر الدولي الـ 53
مشاركة سورية لافتة في معرض الجزائر الدولي الـ 53
تساهم سوريا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الـ53، الذي انطلق أمس الأول في قصر المعارض بالعاصمة الجزائرية، في إرساء مفهوم مفاده أن التاريخ... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T13:07+0000
2022-06-15T13:07+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي مشاركة سورية من ضمن 20 دولة في معرض الجزائر "من أجل شراكة استراتيجية"، الذي انطلق أمس الثلاثاء وسيستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.ويشمل الجناح السوري تسع شركات متخصصة في قطاع الصناعات النسيجية والألبسة ومواد التجميل وغيرها من المنتجات السورية.وأشار ممثل الجناح السوري من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية الصادرات والإنتاج المحلي، حسام فلو، إلى أن هذه المشاركة "تأتي بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وقد أصر العارضون السوريون على الحضور لتمثيل سورية وصناعاتها ومنتجاتها بهدف ترسيخ وجود المنتج السوري في المحافل الاقتصادية العربية والعالمية وللتأكيد على أن سورية حاضرة رغم الحصار والتضييق والمؤامرات التي حيكت ضدها".وأكد فلو: "نحن هنا لنقول أن سورية تعافت وصناعتها استردت مسارها الذي سيستمر وستعود كما كانت رائدة ومتألقة في جميع المجالات".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الكرملين-لا-يعتقد-أن-عملية-تركيا-الجديدة-في-سوريا-ستساهم-في-استقرار-وأمن-هذا-البلد--1063632545.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الجزائر

مشاركة سورية لافتة في معرض الجزائر الدولي الـ 53

13:07 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Sara Almekdadتجمع عدد من المواطنين في ساحة المرجة في العاصمة السورية دمشق
تجمع عدد من المواطنين في ساحة المرجة في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Sara Almekdad
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تساهم سوريا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الجزائر الدولي الـ53، الذي انطلق أمس الأول في قصر المعارض بالعاصمة الجزائرية، في إرساء مفهوم مفاده أن التاريخ الثقافي والحضاري للبلد لا يمكن أن تخمده نيران الحروب.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تأتي مشاركة سورية من ضمن 20 دولة في معرض الجزائر "من أجل شراكة استراتيجية"، الذي انطلق أمس الثلاثاء وسيستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري.
ويشمل الجناح السوري تسع شركات متخصصة في قطاع الصناعات النسيجية والألبسة ومواد التجميل وغيرها من المنتجات السورية.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
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10:13 GMT
وأشار ممثل الجناح السوري من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة تنمية الصادرات والإنتاج المحلي، حسام فلو، إلى أن هذه المشاركة "تأتي بعد انقطاع لمدة ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وقد أصر العارضون السوريون على الحضور لتمثيل سورية وصناعاتها ومنتجاتها بهدف ترسيخ وجود المنتج السوري في المحافل الاقتصادية العربية والعالمية وللتأكيد على أن سورية حاضرة رغم الحصار والتضييق والمؤامرات التي حيكت ضدها".
وأكد فلو: "نحن هنا لنقول أن سورية تعافت وصناعتها استردت مسارها الذي سيستمر وستعود كما كانت رائدة ومتألقة في جميع المجالات".
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