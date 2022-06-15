https://arabic.sputniknews.com/20220615/مشاكل-تعترض-طريق-طائرات-النسر-الرمادي-إلى-أوكرانيا-1063623969.html
مشاكل تعترض طريق طائرات "النسر الرمادي" إلى أوكرانيا
مشاكل تعترض طريق طائرات "النسر الرمادي" إلى أوكرانيا
تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة لكي يواصل حربه ضد الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس، ويستطيع مقاومة القوات... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:40+0000
2022-06-15T08:40+0000
2022-06-15T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ومن الأسلحة الأمريكية التي يجب أن تصب المزيد من الزيت في نار الصراع الأوكراني 4 طائرات مسيرة من طراز "غراي إيغل" (النسر الرمادي). ولكن هناك شكوك تحوم وراء فعالية هذه الطائرات في أوكرانيا.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين وخبراء أمريكيين أن كييف لن تستطيع الاستفادة من هذه الطائرات، على الأقل في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لأن تدريب الجنود على تشغيل طائرات "النسر الرمادي" يحتاج إلى أشهر.وأبدى صانع هذه الطائرات الاستعداد لتقليص مدة تدريب الأوكرانيين لكيلا تتعدى 4 أو 5 أسابيع.وفضلا عن ذلك فإن هناك صعوبات تتعلق بصيانة هذه الطائرات.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاكل تعترض طريق طائرات "النسر الرمادي" إلى أوكرانيا
08:40 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 08:46 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة لكي يواصل حربه ضد الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس، ويستطيع مقاومة القوات الروسية التي هبت لمساعدتهما.
ومن الأسلحة الأمريكية التي يجب أن تصب المزيد من الزيت في نار الصراع الأوكراني 4 طائرات مسيرة من طراز "غراي إيغل" (النسر الرمادي). ولكن هناك شكوك تحوم وراء فعالية هذه الطائرات في أوكرانيا.
وذكرت
صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين وخبراء أمريكيين أن كييف لن تستطيع الاستفادة من هذه الطائرات، على الأقل في الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة، وذلك لأن تدريب الجنود على تشغيل طائرات "النسر الرمادي" يحتاج إلى أشهر.
وأبدى صانع هذه الطائرات الاستعداد لتقليص مدة تدريب الأوكرانيين لكيلا تتعدى 4 أو 5 أسابيع.
وفضلا عن ذلك فإن هناك صعوبات تتعلق بصيانة هذه الطائرات.