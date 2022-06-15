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مشروع ملهم… تونسي يخترع جهازا يحول الرطوبة المستخلصة من الهواء إلى مياه
مشروع ملهم… تونسي يخترع جهازا يحول الرطوبة المستخلصة من الهواء إلى مياه
تمكن مخترع تونسي من ابتكار جهاز يمكنه تحويل الرطوبة الموجودة في الهواء إلى مياه للشرب، بينما يطمح في الاعتماد عليه لتوفير المياه لنحو مليون شخص. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T17:04+0000
2022-06-15T17:05+0000
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أخبار تونس اليوم
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ويقول المخترع التونسي، إيهاب التريكي، إن فريق شركته الناشئة "كومولوس" تمكن من تطوير الجهاز في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة في مياه الشرب بسبب التغيرات المناخية.ويعتمد الجهاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكنه من اتباع أساليب تحاكي ما يحدث في الطبيعة لاستخلاص المياه من الهواء، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يشمل تنقية الماء من البكتيريا وتشبيعها بالأملاح اللازمة لصحة الإنسان.ويقول التريكي إن جهازه الجديد يمكنه إنتاج ما بين 20 إلى 30 لترا من مياه الشرب يوميا، مشيرا إلى أن آلية عمله تعتمد على استخدام خلايا الطاقة الشمسية بصورة تجعله صالحا للاستخدام في أي مكان بغض النظر عن وجود مصادر طاقة تقليدية من عدمه.وتعتمد طريقة عمل الجهاز على تصفية الهواء ونقله إلى غرفة باردة لإنتاج قطرات الماء التي يتم تجميعها وتنقيتها من البكتيريا قبل أن يتم إضافة الأملاح المعدنية لها.ويقول مخترع الجهاز إنه صالح لجميع الأجواء المناخية وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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منوعات, أخبار تونس اليوم

مشروع ملهم… تونسي يخترع جهازا يحول الرطوبة المستخلصة من الهواء إلى مياه

17:04 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 17:05 GMT 15.06.2022)
© shutterstockرجيم - شرب الماء
رجيم - شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© shutterstock
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تمكن مخترع تونسي من ابتكار جهاز يمكنه تحويل الرطوبة الموجودة في الهواء إلى مياه للشرب، بينما يطمح في الاعتماد عليه لتوفير المياه لنحو مليون شخص.
ويقول المخترع التونسي، إيهاب التريكي، إن فريق شركته الناشئة "كومولوس" تمكن من تطوير الجهاز في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة في مياه الشرب بسبب التغيرات المناخية.
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ويعتمد الجهاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكنه من اتباع أساليب تحاكي ما يحدث في الطبيعة لاستخلاص المياه من الهواء، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك وإنما يشمل تنقية الماء من البكتيريا وتشبيعها بالأملاح اللازمة لصحة الإنسان.
ويقول التريكي إن جهازه الجديد يمكنه إنتاج ما بين 20 إلى 30 لترا من مياه الشرب يوميا، مشيرا إلى أن آلية عمله تعتمد على استخدام خلايا الطاقة الشمسية بصورة تجعله صالحا للاستخدام في أي مكان بغض النظر عن وجود مصادر طاقة تقليدية من عدمه.
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وتعتمد طريقة عمل الجهاز على تصفية الهواء ونقله إلى غرفة باردة لإنتاج قطرات الماء التي يتم تجميعها وتنقيتها من البكتيريا قبل أن يتم إضافة الأملاح المعدنية لها.
ويقول مخترع الجهاز إنه صالح لجميع الأجواء المناخية وخاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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