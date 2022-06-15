https://arabic.sputniknews.com/20220615/معهد-البحوث-الفلكية-المصري-يكشف-موعد-وقفة-عرفات-1063630995.html
معهد البحوث الفلكية المصري يكشف موعد وقفة عرفات
معهد البحوث الفلكية المصري يكشف موعد وقفة عرفات
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد وقفة عرفات، بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T09:47+0000
2022-06-15T09:47+0000
2022-06-15T09:47+0000
مجتمع
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ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن الحسابات الفلكية أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443، ستوافق يوم الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو.وأضاف القاضي أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران الجاري، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 يونيو الحالي (يوم الرؤية).ومن المنتظر أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) و بذلك تكون غــرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 يونيو الحالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
معهد البحوث الفلكية المصري يكشف موعد وقفة عرفات
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد وقفة عرفات، بعد إجراء الحسابات الفلكية من قبل معمل أبحاث الشمس التابع للمعهد.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط
" عن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، إن الحسابات الفلكية أكدت أن وقفة عرفات للعام الهجري الحالي 1443، ستوافق يوم الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل وأن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت 9 يوليو.
وأضاف القاضي أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي ستوافق يوم الخميس 30 يونيو/ حزيران الجاري، وعدته 30 يوما، حيث يولد هلال الشهر في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعـاء الموافق 29 يونيو الحالي (يوم الرؤية).
ومن المنتظر أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).
واختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة) و بذلك تكون غــرة شهـر "ذو الحجة" فلكيا يوم الخميس 30 يونيو الحالي.