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https://arabic.sputniknews.com/20220615/موسكو-من-الضروري-اختيار-مكان-آخر-لاجتماعات-اللجنة-الدستورية-السورية-بدلا-من-جنيف-1063614568.html
موسكو: من الضروري اختيار مكان آخر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلا من جنيف
موسكو: من الضروري اختيار مكان آخر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلا من جنيف
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترى أنه من الضروري اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T04:53+0000
2022-06-15T04:53+0000
أخبار سوريا اليوم
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نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافرنتييف: "من حيث المبدأ، طرحنا المسألة (اختيار منصة جديدة)، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات اللوجستية القائمة وفقدان جنيف وضعها المحايد - اختيار مكان آخر محايد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن القضية سيتم النظر فيه مع إيران وتركيا والأمم المتحدة.وتجري في نور سلطان يومي 15 و16 حزيران / يونيو الجاري المحادثات حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية.
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أخبار سوريا اليوم

موسكو: من الضروري اختيار مكان آخر لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية بدلا من جنيف

04:53 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Poolمحادثات جنيف حول سوريا
محادثات جنيف حول سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Pool
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أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترى أنه من الضروري اختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة، بدلاً من جنيف.
نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافرنتييف: "من حيث المبدأ، طرحنا المسألة (اختيار منصة جديدة)، مع الأخذ في الاعتبار الصعوبات اللوجستية القائمة وفقدان جنيف وضعها المحايد - اختيار مكان آخر محايد لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن القضية سيتم النظر فيه مع إيران وتركيا والأمم المتحدة.
وتجري في نور سلطان يومي 15 و16 حزيران / يونيو الجاري المحادثات حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، بالإضافة إلى حكومة جمهورية كازاخستان وستشارك فيها سوريا والمعارضة المسلحة السورية.
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