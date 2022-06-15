https://arabic.sputniknews.com/20220615/مولدوفا-تتطلع-للحصول-على-وضع-مرشح-لعضوية-الاتحاد-الأوروبي-في-أقرب-وقت-ممكن-1063666585.html
مولدوفا تتطلع للحصول على وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن
مولدوفا تتطلع للحصول على وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن
أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم الأربعاء، أن بلادها تريد الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن وهي مستعدة للعمل من أجل ذلك. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:39+0000
2022-06-15T16:39+0000
2022-06-15T16:39+0000
العالم
مولدوفا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1047236671_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_32c216b00ba4cf58a4e33019ef7279c4.jpg
كيشناو - سبوتنيك. وقالت ساندو، في إفادة صحفية: "نود أن نحصل على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن؛ لكننا واقعيون ونفهم أن هناك عمليات يجب أن نمر بها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. نحن لا نبحث عن طرق مختصرة، ونحن مستعدون للعمل ونريد تقييمنا على أساس الجدارة وبناء على نتائج عملنا".وأشارت إلى أن السلطات تتوقع تلقي الدعم في قمة المفوضية الأوروبية المقبلة في بروكسل؛ وشددت على أن مولدوفا تعمل بنشاط على تنفيذ الإصلاحات التي ستجعل حياة المواطنين في البلاد أفضل وتعزز القيم الديمقراطية.ووقعت ساندو، طلبا لانضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي وسلم المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي في 11 أبريل/نيسان في لوكسمبورغ استمارات إلى وزيري خارجية جورجيا ومولدوفا لبدء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي. وسلمت مولدوفا الجزء الأول من الاستبيان إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في 22 أبريل، والثاني - في 12 مايو/أيار الماضيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/جمعية-الحبوب-الأوكرانية-تطالب-بـ-ممر-أخضر-لنقل-الحبوب-عبر-مولدوفا-1063660259.html
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/1047236671_0:0:2612:1959_1920x0_80_0_0_c974c0caf2d0aca777bcc11304752f57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مولدوفا, أخبار الاتحاد الأوروبي
مولدوفا تتطلع للحصول على وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم الأربعاء، أن بلادها تريد الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن وهي مستعدة للعمل من أجل ذلك.
كيشناو - سبوتنيك. وقالت ساندو، في إفادة صحفية: "نود أن نحصل على وضع مرشح للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن؛ لكننا واقعيون ونفهم أن هناك عمليات يجب أن نمر بها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. نحن لا نبحث عن طرق مختصرة، ونحن مستعدون للعمل ونريد تقييمنا على أساس الجدارة وبناء على نتائج عملنا".
وأشارت إلى أن السلطات تتوقع تلقي الدعم في قمة المفوضية الأوروبية المقبلة في بروكسل؛ وشددت على أن مولدوفا تعمل بنشاط على تنفيذ الإصلاحات التي ستجعل حياة المواطنين في البلاد أفضل وتعزز القيم الديمقراطية.
ووقعت ساندو، طلبا لانضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي وسلم المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي في 11 أبريل/نيسان في لوكسمبورغ استمارات إلى وزيري خارجية جورجيا ومولدوفا لبدء إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار الماضي. وسلمت مولدوفا الجزء الأول من الاستبيان إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في 22 أبريل، والثاني - في 12 مايو/أيار الماضيين.