https://arabic.sputniknews.com/20220615/ميدفيديف-يشكك-في-استمرار-وجود-أوكرانيا-على-خريطة-العالم-1063622510.html
ميدفيديف يشكك في استمرار وجود أوكرانيا على خريطة العالم
ميدفيديف يشكك في استمرار وجود أوكرانيا على خريطة العالم
شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في أنه في غضون عامين ستكون أوكرانيا موجودة على خريطة العالم. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:21+0000
2022-06-15T08:21+0000
2022-06-15T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضاف: "في غضون عامين أوكرانيا ستكون موجودة على خريطة العالم؟ على الرغم من أن الأمريكيين لم يعودوا مهتمين فقد استثمروا الكثير في المشروع المناهض لروسيا".رد ميدفيديف بهذه الطريقة على الرسالة القائلة بأن أوكرانيا تريد استلام الغاز الطبيعي المسال "وإلا فإنها ستتجمد ببساطة في الشتاء المقبل".وتابع: "لن تسمح روسيا بنشوب حرب عالمية ثالثة، لكن في حالة وقوع هجوم على البلاد، فإن ردها سيكون ذا قوة مفرطة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميدفيديف-فرص-الحل-السلمي-للنزاع-في-أوكرانيا-تتضاءل-وهندسة-الأمن-في-العالم-تغيرت---1063012585.html
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روسيا
ميدفيديف يشكك في استمرار وجود أوكرانيا على خريطة العالم
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شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في أنه في غضون عامين ستكون أوكرانيا موجودة على خريطة العالم.
وأضاف: "في غضون عامين أوكرانيا ستكون موجودة على خريطة العالم؟ على الرغم من أن الأمريكيين لم يعودوا مهتمين فقد استثمروا الكثير في المشروع المناهض لروسيا".
رد ميدفيديف بهذه الطريقة على الرسالة القائلة بأن أوكرانيا تريد استلام الغاز الطبيعي المسال "وإلا فإنها ستتجمد ببساطة في الشتاء المقبل".
وتابع: "لن تسمح روسيا بنشوب حرب عالمية ثالثة، لكن في حالة وقوع هجوم على البلاد، فإن ردها سيكون ذا قوة مفرطة".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.