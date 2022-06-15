https://arabic.sputniknews.com/20220615/ميشوستين-السيادة-الاقتصادية-هي-الهدف-الرئيسي-للحكومة-الروسية-1063638688.html

ميشوستين: السيادة الاقتصادية هي الهدف الرئيسي للحكومة الروسية

ميشوستين: السيادة الاقتصادية هي الهدف الرئيسي للحكومة الروسية

وصف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، ضمان السيادة الاقتصادية لروسيا بأنه الهدف الرئيسي لعمل الحكومة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T11:29+0000

2022-06-15T11:29+0000

2022-06-15T11:32+0000

روسيا

منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

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وأضاف: "الآن نواجه تحديات جديدة. من بينها تعريف أفق التخطيط طويل الأجل والتكيف على المدى المتوسط للاقتصاد. الهدف الرئيسي من عملنا هو ضمان السيادة الاقتصادية الروسية، الاتجاهات الرئيسية للسياسة الاقتصادية في مواجهة ضغوط العقوبات الخارجية".وفقا لرئيس الحكومة، فإن البلاد لديها موارد كافية لمواصلة التطور على الرغم من محاولات من الخارج لمنع ذلك.وأضاف: "يبقى أن نحدد كيف ستتغير الاتجاهات الرئيسية فيما يتعلق بالظروف الجديدة في الأسواق المختلفة، وما الذي سيحدث في صناعات محددة، حيث من الأفضل توفير وسادة هوائية إضافية أو تسريع وتيرة التقدم، وما هو التمويل المطلوب لهذا وبماذا يمكن للدولة أن تساعد".وأشار إلى أن الحكومة قد اتخذت بالفعل عددا كبيرا من التدابير لدعم الاقتصاد. تم تصميم بعضها على المدى القصير ومصممة لإعطاء الشركات الفرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بنشاط، كبناء سلاسل التجارة، والعثور على موردين جدد، وتحويل المواعيد النهائية للوفاء بالالتزامات.وشدد رئيس الحكومة على أنه "بالطبع، يجب دعمهم بقرارات مصممة على المدى المتوسط: لمدة ثلاث سنوات قادمة، وكذلك لفترة أطول، حتى عام 2030".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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روسيا, منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي