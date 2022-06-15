https://arabic.sputniknews.com/20220615/ميناء-خيرسون-يعلن-استئناف-عمله-التجاري-1063646348.html
ميناء خيرسون يعلن استئناف عمله التجاري
ميناء خيرسون يعلن استئناف عمله التجاري
أعلنت الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، اليوم الأربعاء، استئناف العمل في ميناء خيرسون التجاري، وذلك لنقل البضائع والمنتجات المختلفة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:49+0000
2022-06-15T12:49+0000
2022-06-15T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأصدرت الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون بيانا جاء فيه: "ميناء خيرسون التجاري استأنف العمل ويستعد لنقل البضائع وتجري استعادة البنية التحتية وإجراء الإصلاحات والاستعدادات جارية لاستئناف العمل بكامل طاقته".وأضاف البيان: "تم تعيين أندريه خاريتونوف رئيسًا جديدًا للميناء".وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، إرسال الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا وتبلغ نحو 650 طنا، وذلك عبر السكك الحديدية التي تربط الدولتين.ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول في سلطات لوغانسك الذي قال إن "حكومتنا وقيادة الجبهة الوطنية واجهت مهمة جادة وهي تنظيم تصدير وبيع الحبوب خارج أراضي الجمهورية لقد نجحنا بجمع كمية كبيرة من الحبوب".أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، الجمعة الماضية، أنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ميناء خيرسون يعلن استئناف عمله التجاري
12:49 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 12:53 GMT 15.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، اليوم الأربعاء، استئناف العمل في ميناء خيرسون التجاري، وذلك لنقل البضائع والمنتجات المختلفة.
وأصدرت الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون بيانا جاء فيه: "ميناء خيرسون التجاري استأنف العمل ويستعد لنقل البضائع وتجري استعادة البنية التحتية وإجراء الإصلاحات والاستعدادات جارية لاستئناف العمل بكامل طاقته".
وأضاف البيان: "تم تعيين أندريه خاريتونوف رئيسًا جديدًا للميناء".
وأعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة
، إرسال الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا وتبلغ نحو 650 طنا، وذلك عبر السكك الحديدية التي تربط الدولتين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول في سلطات لوغانسك الذي قال إن "حكومتنا وقيادة الجبهة الوطنية واجهت مهمة جادة وهي تنظيم تصدير وبيع الحبوب خارج أراضي الجمهورية لقد نجحنا بجمع كمية كبيرة من الحبوب".
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، الجمعة الماضية، أنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.