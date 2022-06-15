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https://arabic.sputniknews.com/20220615/نحو-4200-صحفي-من-30-دولة-يسجلون-لتغطية-منتدى-سانت-بطرسبرغ-1063613712.html
نحو 4200 صحفي من 30 دولة يسجلون لتغطية منتدى سانت بطرسبرغ
نحو 4200 صحفي من 30 دولة يسجلون لتغطية منتدى سانت بطرسبرغ
قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن ما يقرب من 4200 صحفي من 30 دولة سجلوا لتغطية منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T02:52+0000
2022-06-15T02:58+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحافيين: "أما بالنسبة لتغطية الصحفيين للمنتدى ... فقد تم تسجيل 4188 صحفيا من 30 دولة حتى الآن".كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
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روسيا

نحو 4200 صحفي من 30 دولة يسجلون لتغطية منتدى سانت بطرسبرغ

02:52 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 02:58 GMT 15.06.2022)
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يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
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قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن ما يقرب من 4200 صحفي من 30 دولة سجلوا لتغطية منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحافيين: "أما بالنسبة لتغطية الصحفيين للمنتدى ... فقد تم تسجيل 4188 صحفيا من 30 دولة حتى الآن".
كان حاكم سانت بطرسبرغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
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