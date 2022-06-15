https://arabic.sputniknews.com/20220615/نيبينزيا-قصف-دونيتسك-جريمة-حرب-وانتهاك-صارخ-للقانون-الإنساني-الدولي-1063663746.html
نيبينزيا: قصف دونيتسك جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي
نيبينزيا: قصف دونيتسك جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي
قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن القصف الأخير للقوات الأوكرانية على دونيتسك يشكل جريمة حرب مروعة وانتهاكا صارخا للقانون... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:15+0000
2022-06-15T16:15+0000
2022-06-15T16:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
فاسيلي نيبينزيا
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال السفير: "إن قصف دونيتسك الأخير هو جريمة حرب مروعة أخرى ارتكبها نظام كييف. إنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التناسب والضرورة العسكرية والتمييز والإنسانية".وأشار نيبينزيا إلى أن الناس في دونيتسك قتلوا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم قدمتها دول الناتو إلى كييف، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وهولندا وفرنسا وغيرها، مشيرا إلى أن السلطات في كييف والدول الغربية التي تزودها بالسلاح ستحاسب.وأضاف متهما الدول الغربية: "أود أن أقول للدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالسلاح، إن أيديكم ملطخة بدماء المدنيين".وتعرضت دونيتسك، يوم الاثنين، لأشد قصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2015، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين. وكان من بين الأهداف سوق محلي ومستشفى للولادة. وردا على القصف المكثف، طلبت جمهورية دونيتسك الشعبية نشرا إضافيا للقوات الروسية.
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العالم, فاسيلي نيبينزيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
نيبينزيا: قصف دونيتسك جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي
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قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن القصف الأخير للقوات الأوكرانية على دونيتسك يشكل جريمة حرب مروعة وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال السفير: "إن قصف دونيتسك الأخير هو جريمة حرب مروعة أخرى ارتكبها نظام كييف. إنه انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التناسب والضرورة العسكرية والتمييز والإنسانية".
وأشار نيبينزيا إلى أن الناس في دونيتسك قتلوا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم قدمتها دول الناتو إلى كييف، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وهولندا وفرنسا وغيرها، مشيرا إلى أن السلطات في كييف والدول الغربية التي تزودها بالسلاح ستحاسب.
وأضاف متهما الدول الغربية: "أود أن أقول للدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالسلاح، إن أيديكم ملطخة بدماء المدنيين".
وتعرضت دونيتسك، يوم الاثنين، لأشد قصف من قبل القوات الأوكرانية منذ عام 2015، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين. وكان من بين الأهداف سوق محلي ومستشفى للولادة. وردا على القصف المكثف، طلبت جمهورية دونيتسك الشعبية نشرا إضافيا للقوات الروسية.