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https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزارة-البناء-الروسية-بدء-إعادة-إعمار-ماريوبول-وفولنوفاكا-قريبا-1063613816.html
وزارة البناء الروسية: بدء إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا قريبا
وزارة البناء الروسية: بدء إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا قريبا
أعلنت وزارة البناء الروسية أن عملية إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا اللتين عانتا من الأعمال العدائية في جمهورية دونيتسك الشعبية ستبدأ في المستقبل القريب. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T04:29+0000
2022-06-15T04:29+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن عملية تقييم الأضرار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ما زالت مستمرة.وقال ممثل الوزارة: "سيتم تنفيذ العمل في جميع المناطق التي تحتاج إلى إعادة إعمار في المستقبل القريب، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال إعادة الإعمار في مدينتي ماريوبول وفولنوفاكا".وأضاف: "الهدف الرئيسي هو توفير السكن لأكبر عدد من الأشخاص الذين يريدون العودة إلى منازلهم".وأكدت الوزارة أنه في المقام الأول سيتم ترميم المباني السكنية والمرافق الاجتماعية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220604/لافروف-مهام-تحرير-مدينة-ماريوبول-ومصنع-آزوفستال-اكتملت-بأقل-الخسائر-1063096334.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

وزارة البناء الروسية: بدء إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا قريبا

04:29 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورأهالي ماريوبول يعودون إلى حياتهم اليومية في المدينة
أهالي ماريوبول يعودون إلى حياتهم اليومية في المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة البناء الروسية أن عملية إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا اللتين عانتا من الأعمال العدائية في جمهورية دونيتسك الشعبية ستبدأ في المستقبل القريب.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة إلى أن عملية تقييم الأضرار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ما زالت مستمرة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لافروف: مهام تحرير مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال اكتملت بأقل الخسائر
4 يونيو, 19:38 GMT
وقال ممثل الوزارة: "سيتم تنفيذ العمل في جميع المناطق التي تحتاج إلى إعادة إعمار في المستقبل القريب، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال إعادة الإعمار في مدينتي ماريوبول وفولنوفاكا".
وأضاف: "الهدف الرئيسي هو توفير السكن لأكبر عدد من الأشخاص الذين يريدون العودة إلى منازلهم".
وأكدت الوزارة أنه في المقام الأول سيتم ترميم المباني السكنية والمرافق الاجتماعية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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