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وزيرا الدفاع الأسترالي والياباني يناقشان التعاون في المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا
وزيرا الدفاع الأسترالي والياباني يناقشان التعاون في المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا
التقى وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس مع نظيره الياباني نوبو كيشي، في طوكيو اليوم الأربعاء، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأزمة الحالية في... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:16+0000
2022-06-15T11:16+0000
العالم
أستراليا
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قال وزير الدفاع الياباني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: وشدد كيشي أيضا على أن طوكيو تعتبر كانبيرا "شريكا استراتيجيا خاصا لها" وتسعى لمواصلة التنسيق الثنائي من أجل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".وأشار مارليس بدوره إلى أن كلا اللقاءين مع كيشي أعطياه "انطباعا إيجابيا للغاية" عن قرب وعمق التعاون بين أستراليا واليابان. وقال مارليس: "من الواضح أن منطقتنا تواجه أكثر مجموعة من الظروف الاستراتيجية تعقيدًا التي عرفناها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وما تفعله دول المنطقة الآن مهم".وأكد الوزيران التزام بلديهما بتعزيز المشاركة الإقليمية في التعاون الدفاعي. وعقد الاجتماع السابق لوزيري الدفاع يوم الأحد الماضي على هامش مؤتمر أمن آسيا (حوار شانغريلا) في سنغافورة.
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العالم, أستراليا

وزيرا الدفاع الأسترالي والياباني يناقشان التعاون في المحيطين الهندي والهادئ وأزمة أوكرانيا

11:16 GMT 15.06.2022
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskillسفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي
سفن حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill
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التقى وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس مع نظيره الياباني نوبو كيشي، في طوكيو اليوم الأربعاء، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأزمة الحالية في أوكرانيا، والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسبل التعاون الوثيق للمرة الثانية في أسبوع.
قال وزير الدفاع الياباني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع:
"في اجتماع اليوم، أجرينا مناقشات شاملة ومتعمقة بشأن الشؤون الإقليمية. وشاركنا مرة أخرى في اعترافنا بالوضع في أوكرانيا، كما قلت سابقًا، وشاركنا الرأي بشأن المعارضة القوية للتغيير الأحادي الجانب للوضع الراهن. ومحاولة القيام بذلك في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين، وكذلك إعادة التأكيد على أهمية الأوامر البحرية الوطنية الحرة على أساس سيادة القانون".
وشدد كيشي أيضا على أن طوكيو تعتبر كانبيرا "شريكا استراتيجيا خاصا لها" وتسعى لمواصلة التنسيق الثنائي من أجل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
وأشار مارليس بدوره إلى أن كلا اللقاءين مع كيشي أعطياه "انطباعا إيجابيا للغاية" عن قرب وعمق التعاون بين أستراليا واليابان.
وقال مارليس:
"من الواضح أن منطقتنا تواجه أكثر مجموعة من الظروف الاستراتيجية تعقيدًا التي عرفناها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وما تفعله دول المنطقة الآن مهم".
وأكد الوزيران التزام بلديهما بتعزيز المشاركة الإقليمية في التعاون الدفاعي.
وعقد الاجتماع السابق لوزيري الدفاع يوم الأحد الماضي على هامش مؤتمر أمن آسيا (حوار شانغريلا) في سنغافورة.
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