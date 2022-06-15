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https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-يبحث-عقد-لجنة-حكومية-روسية-فلسطينية-في-منتدى-سانت-بطرسبرغ--1063616008.html
وزير الاقتصاد الفلسطيني يبحث عقد لجنة حكومية روسية فلسطينية في منتدى سانت بطرسبرغ
وزير الاقتصاد الفلسطيني يبحث عقد لجنة حكومية روسية فلسطينية في منتدى سانت بطرسبرغ
قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد أوسيلي سيناقش عقد لجنة حكومية روسية فلسطينية في منتدى... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T06:37+0000
2022-06-15T06:37+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال نوفل: "الوفد الفلسطيني في المنتدى سيرأسه وزير الاقتصاد خالد أوسيلي"، مضيفا أن الوزير سيأتي مساء الأربعاء كما سيشارك السفير نفسه في المنتدى.وأضاف السفير في إشارة إلى موضوع مفاوضات الوزير في إطار المنتدى: "سننظر في قضية عقد لجنة مشتركة بين الدولتين".ستعقد النسخة الخامسة والعشرون لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو. وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الصحة-الهندي-يشارك-في-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1063368229.html
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روسيا, اقتصاد

وزير الاقتصاد الفلسطيني يبحث عقد لجنة حكومية روسية فلسطينية في منتدى سانت بطرسبرغ

06:37 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichكثدرائية "سبا نا كروفي" في مدينة سانت بطرسبرغ
كثدرائية سبا نا كروفي في مدينة سانت بطرسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل لوكالة "سبوتنيك"، إن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد أوسيلي سيناقش عقد لجنة حكومية روسية فلسطينية في منتدى سبيف-2022.
وقال نوفل: "الوفد الفلسطيني في المنتدى سيرأسه وزير الاقتصاد خالد أوسيلي"، مضيفا أن الوزير سيأتي مساء الأربعاء كما سيشارك السفير نفسه في المنتدى.
وأضاف السفير في إشارة إلى موضوع مفاوضات الوزير في إطار المنتدى: "سننظر في قضية عقد لجنة مشتركة بين الدولتين".
ستعقد النسخة الخامسة والعشرون لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو. وتعتبر وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للمنتدى.
منظر لمجمع المباني في منطقة سالت تاون من جسر نهر فونتانكا في سانت بطرسبرغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
وزير الصحة الهندي يشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
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