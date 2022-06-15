https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-الخارجية-الأمريكي-التنازل-عن-أجزاء-من-الأراضي-أمر-متروك-لكييف-1063634079.html
وزير الخارجية الأمريكي: التنازل عن أجزاء من الأراضي أمر متروك لكييف
وزير الخارجية الأمريكي: التنازل عن أجزاء من الأراضي أمر متروك لكييف
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن أي قرارات بشأن التنازل عن أجزاء من الأرض، هو أمر متروك لأوكرانيا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T10:47+0000
2022-06-15T10:47+0000
2022-06-15T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وحسب "بلومبرغ"، قال بلينكن، إن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ أي قرارات بشأن التنازل عن أجزاء من أراضيها.وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يعملون للتأكد من أن كييف تحصل على المساعدة التي تحتاجها لتكون لها يد قوية في ساحة المعركة.وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قد ندد اليوم الأربعاء، بما جاء في تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن توريد راجمات صواريخ لأوكرانيا.وأعرب أنتونوف عبر حسابه في تلغرام عن قلقه حيال إمكانية تسليم المزيد من الأسلحة البعيدة المدى إلى نظام الحكم في كييف، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الأمريكيين لا يسعون إلى تسوية الصراع الأوكراني وإنما يريدون تصعيده.وفي السياق، شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف في أنه في غضون عامين ستكون أوكرانيا موجودة على خريطة العالم.وجاء ذلك ردا على أن أوكرانيا في حاجة إلى الغاز وإلا فإنها ستتجمد ببساطة في الشتاء المقبل.وأوضح أن الأمريكيين استثمروا الكثير في المشروع المناهض لروسيا.ولكنه أكد أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، لكن في حالة وقوع هجوم على البلاد، فإن ردها سيكون ذا قوة مفرطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الناتو-يعتزم-تقديم-أسلحة-ثقيلة-إلى-أوكرانيا-1063632014.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
وزير الخارجية الأمريكي: التنازل عن أجزاء من الأراضي أمر متروك لكييف
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن أي قرارات بشأن التنازل عن أجزاء من الأرض، هو أمر متروك لأوكرانيا.
وحسب "بلومبرغ"
، قال بلينكن، إن الأمر متروك لأوكرانيا لاتخاذ أي قرارات بشأن التنازل عن أجزاء من أراضيها.
وأضاف أن واشنطن وحلفاءها يعملون للتأكد من أن كييف تحصل على المساعدة التي تحتاجها لتكون لها يد قوية في ساحة المعركة.
وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قد ندد اليوم الأربعاء، بما جاء في تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن توريد راجمات صواريخ لأوكرانيا.
وأعرب
أنتونوف عبر حسابه في تلغرام عن قلقه حيال إمكانية تسليم المزيد من الأسلحة البعيدة المدى إلى نظام الحكم في كييف، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الأمريكيين لا يسعون إلى تسوية الصراع الأوكراني وإنما يريدون تصعيده.
وفي السياق، شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف
في أنه في غضون عامين ستكون أوكرانيا موجودة على خريطة العالم.
وجاء ذلك ردا على أن أوكرانيا في حاجة إلى الغاز وإلا فإنها ستتجمد ببساطة في الشتاء المقبل.
وأوضح أن الأمريكيين استثمروا الكثير في المشروع المناهض لروسيا.
ولكنه أكد أن روسيا لن تسمح بنشوب حرب عالمية ثالثة، لكن في حالة وقوع هجوم على البلاد، فإن ردها سيكون ذا قوة مفرطة.