https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-عن-العلاقات-مع-السعودية-لن-يحدث-اختراق-1063652018.html

وزير الخارجية الإسرائيلي عن العلاقات مع السعودية: لن يحدث اختراق

وزير الخارجية الإسرائيلي عن العلاقات مع السعودية: لن يحدث اختراق

قال وزير الخارجية الإسرائيل، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن العلاقات مع السعودية ستشهد تحسنا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T13:48+0000

2022-06-15T13:48+0000

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وأضاف لابيد خلال مؤتمر صحفي، على خلفية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة بما يشمل السعودية وإسرائيل، إن "الناس يفهمون بأن الجميع ينظر إلى السعودية، وحقيقة أن الرئيس سيطير إلى هناك مباشرة لها دلالتها الرمزية بأنه يوجد علاقة بين الزيارة والعلاقات"، بحسب قناة "آي24نيوز" الإسرائيلية.وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أنه "لن يكون هناك اختراق بالعلاقات مع السعودية، لكن سنشهد دفع وتحسن بسيط، ومن داخله سينطلق السلام المرجو مع عدد أكثر من دول المنطقة".وتابع: "أنا لا أريد أن أسرق العرض من الرئيس، هو سيقوم بالإعلان للإعلام الإسرائيلي عن الخطوات التي سيقوم بها، والتي سنقوم بتنفيذها سوية".ورفض لابيد كشف تفاصيل أخرى حول التقدم بالعلاقات، إلا أنه صرح "إننا نطلق على هذا بنية إقليمية، نحن نحاول محاصرة إيران من جانب أمني ومن جانب سياسي".وأشار إلى أن "السعودية وأندونيسيا دولتان يتم التطلع إلى تعزيز العلاقات بينها وبين إسرائيل".

https://arabic.sputniknews.com/20220613/حزب-الله-يحذر-من-أن-التقارب-بين-السعودية-وإسرائيل-يشكل-تهديدا-مباشرا-لكل-شعوب-المنطقة-1063532753.html

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