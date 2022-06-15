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وزير الخارجية الباكستاني: نتعلم مواجهة العقوبات من الشعب الإيراني
وزير الخارجية الباكستاني: نتعلم مواجهة العقوبات من الشعب الإيراني
قال بلاول بوتو زرداري، وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأربعاء، إنه يجدر تعلم كيفية تحسين سبل العيش ومواجهة العقوبات من الشعب الإيراني. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:57+0000
2022-06-15T19:57+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير الباكستاني قد أشاد بصمود إيران في وجه المشاكل والجهود المبذولة من أجل دفع النظام الاقتصادي للبلاد قدما.وشدد وزير الخارجية الباكستاني على هامش زيارته الرسمية إلى طهران، على ضرورة توظيف طاقات البلدين لتحقيق مكاسب اقتصادية، مشيرا إلى العلاقات المعقدة لبلاده مع الهند والشراكة الاستراتيجية مع إيران والصين والأزمات الناجمة عن الأوضاع المضطربة في أفغانستان.قال بلاول بوتو زرداري: "إن إيران جارتنا القريبة ولدينا قواسم مشتركة تاريخية ودينية وثقافية ولكن حتى الآن لم نستغل طاقات بعضنا البعض".وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن "الشعب الإيراني استغل طاقاته الداخلية وتمكن من إدارة معيشته، وهذا موضوع يجب أن نقتدي به"، مضيفا: "يجب أن نتعلم من الشعب الإيراني كيف ندير اقتصاد البلاد على الرغم من المشاكل الدولية أو العقوبات".
https://arabic.sputniknews.com/20220607/السفير-الباكستاني-إسلام-آباد-ملتزمة-بمشروع-بناء-خط-غاز-التيار-الباكستاني-مع-روسيا-1063198338.html
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إيران, أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, أخبار العالم الآن

وزير الخارجية الباكستاني: نتعلم مواجهة العقوبات من الشعب الإيراني

19:57 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Fareed Khanتزيين مسجد بالأضواء بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في كراتشي، باكستان 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
تزيين مسجد بالأضواء بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي في كراتشي، باكستان 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Fareed Khan
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قال بلاول بوتو زرداري، وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأربعاء، إنه يجدر تعلم كيفية تحسين سبل العيش ومواجهة العقوبات من الشعب الإيراني.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوزير الباكستاني قد أشاد بصمود إيران في وجه المشاكل والجهود المبذولة من أجل دفع النظام الاقتصادي للبلاد قدما.
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السفير الباكستاني: إسلام آباد ملتزمة بمشروع بناء خط غاز "التيار الباكستاني" مع روسيا
7 يونيو, 05:58 GMT
وشدد وزير الخارجية الباكستاني على هامش زيارته الرسمية إلى طهران، على ضرورة توظيف طاقات البلدين لتحقيق مكاسب اقتصادية، مشيرا إلى العلاقات المعقدة لبلاده مع الهند والشراكة الاستراتيجية مع إيران والصين والأزمات الناجمة عن الأوضاع المضطربة في أفغانستان.
قال بلاول بوتو زرداري: "إن إيران جارتنا القريبة ولدينا قواسم مشتركة تاريخية ودينية وثقافية ولكن حتى الآن لم نستغل طاقات بعضنا البعض".
وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن "الشعب الإيراني استغل طاقاته الداخلية وتمكن من إدارة معيشته، وهذا موضوع يجب أن نقتدي به"، مضيفا: "يجب أن نتعلم من الشعب الإيراني كيف ندير اقتصاد البلاد على الرغم من المشاكل الدولية أو العقوبات".
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