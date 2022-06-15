https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-الصناعة-الروسي-صناعة-الطيران-لديها-طلبيات-لمدة-6-سنوات-1063613462.html
وزير الصناعة الروسي: صناعة الطيران لديها طلبيات لمدة 6 سنوات
وزير الصناعة الروسي: صناعة الطيران لديها طلبيات لمدة 6 سنوات
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن صناعة الطيران الروسية لديها طلبيات لمدة ست سنوات على الأقل، بغض النظر عن تطور الوضع الجيوسياسي. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T02:18+0000
2022-06-15T02:18+0000
2022-06-15T02:18+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مانتوروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية إنَّ "الخطط التي تم وضعها، والتي تم إدراجها في الميزانية والموقع عليها، ستنفذ بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الجيوسياسي، لدينا طلبيات تتعلق بالطيران لمدة ست سنوات على الأقل".وأشار مانتوروف إلى أن صناعة الطيران المحلية تتلقى دعما كبيرا من الدولة؛ وعلى وجه الخصوص، تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على إنتاج الطائرات قبل عام ونصف.وتابع مانتوروف: "اليوم نحن ندعمها (صناعة الطيران) مباشرة من أموال الدولة، دون الحاجة إلى إعادة لاحقة لنفقات الدولة المباشرة. سوف نحصل عليها من خلال الضرائب من إنتاج الطائرات، وخلق فرص العمل والبنية التحتية".وأضاف الوزير: "بطبيعة الحال، القضية الرئيسية هي التكلفة النهائية للتذكرة. لن يضطر الركاب إلى دفع ثمن الطائرات الروسية الجديدة من جيبهم الخاص، سنعوض جزءا من التكاليف بالنسبة لهم على وجهات معينة، حتى يتمكن شخص من الشرق الأقصى من السفر إلى شبه جزيرة القرم وأخذ حمام شمس في الصيف، مرة واحدة على الأقل في السنة".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-روسيا-تساعد-الصين-في-تفوقها-الجوي-على-الولايات-المتحدة-1063576710.html
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عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا
وزير الصناعة الروسي: صناعة الطيران لديها طلبيات لمدة 6 سنوات
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن صناعة الطيران الروسية لديها طلبيات لمدة ست سنوات على الأقل، بغض النظر عن تطور الوضع الجيوسياسي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال مانتوروف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية إنَّ "الخطط التي تم وضعها، والتي تم إدراجها في الميزانية والموقع عليها، ستنفذ بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الجيوسياسي، لدينا طلبيات تتعلق بالطيران لمدة ست سنوات على الأقل".
وأشار مانتوروف إلى أن صناعة الطيران المحلية تتلقى دعما كبيرا من الدولة؛ وعلى وجه الخصوص، تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة على إنتاج الطائرات قبل عام ونصف.
وتابع مانتوروف: "اليوم نحن ندعمها (صناعة الطيران) مباشرة من أموال الدولة، دون الحاجة إلى إعادة لاحقة لنفقات الدولة المباشرة. سوف نحصل عليها من خلال الضرائب من إنتاج الطائرات، وخلق فرص العمل والبنية التحتية".
وأضاف الوزير: "بطبيعة الحال، القضية الرئيسية هي التكلفة النهائية للتذكرة. لن يضطر الركاب إلى دفع ثمن الطائرات الروسية الجديدة من جيبهم الخاص، سنعوض جزءا من التكاليف بالنسبة لهم على وجهات معينة، حتى يتمكن شخص من الشرق الأقصى من السفر إلى شبه جزيرة القرم وأخذ حمام شمس في الصيف، مرة واحدة على الأقل في السنة".