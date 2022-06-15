https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-العدل-السوداني-يؤكد-التزام-بلاده-بالانتقال-السياسي-السلمي-1063645170.html
وزير العدل السوداني يؤكد التزام بلاده بالانتقال السياسي السلمي
وزير العدل السوداني يؤكد التزام بلاده بالانتقال السياسي السلمي
قال وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو، إن بلاده ملتزمة بالانتقال السياسي السلمي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T12:33+0000
2022-06-15T12:33+0000
2022-06-15T12:33+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك خلال لقاءه برئيس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بسفراء المجموعتين الأفريقية والعربية، اليوم الأربعاء.وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان ووقف الحرب وبناء سلام عادل وشامل ومستدام يتماشي مع اتفاق جوبا للسلام.وأضاف أن السودان ملتزم أيضا بإنهاء النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وتنفيذ مبدأ المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور وتشجيع المصالحات القبلية والتعايش السلمي وتأمين العودة السلمية للنازحين داخليا واللاجئين في المناطق المتضررة من الحرب.وأشار إلى إنطلاق الحوار السوداني-السوداني برعاية مشتركة من الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيقاد بمشاركة معظم القوى السياسية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تعيد مسار الانتقال الديمقراطي.ولفت إلى تعاون السلطات في السودان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء لإنطلاق الحوار السياسي بين كافة القوى السياسية.كما أكد أن الوضع السياسي في السودان تأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك الأزمة السياسية والتغير المناخي وجائحة كوفيد 19 ووقف المساعدات الخارجية مما ينذر بعواقب وخيمة علي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الأمم-المتحدة-مقتل-100-شخص-خلال-اشتباكات-قبلية-في-دارفور-غربي-السودان-1063510523.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
وزير العدل السوداني يؤكد التزام بلاده بالانتقال السياسي السلمي
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قال وزير العدل السوداني محمد سعيد الحلو، إن بلاده ملتزمة بالانتقال السياسي السلمي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
، جاء ذلك خلال لقاءه برئيس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان بسفراء المجموعتين الأفريقية والعربية، اليوم الأربعاء.
وتناول اللقاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان ووقف الحرب وبناء سلام عادل وشامل ومستدام يتماشي مع اتفاق جوبا للسلام.
وأضاف أن السودان ملتزم أيضا بإنهاء النزاعات ونبذ جميع أشكال العنف وتنفيذ مبدأ المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وتشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور
وتشجيع المصالحات القبلية والتعايش السلمي وتأمين العودة السلمية للنازحين داخليا واللاجئين في المناطق المتضررة من الحرب.
وأشار إلى إنطلاق الحوار السوداني-السوداني برعاية مشتركة من الآلية الثلاثية
المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيقاد بمشاركة معظم القوى السياسية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تعيد مسار الانتقال الديمقراطي.
ولفت إلى تعاون السلطات في السودان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء لإنطلاق الحوار السياسي بين كافة القوى السياسية.
كما أكد أن الوضع السياسي في السودان
تأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك الأزمة السياسية والتغير المناخي وجائحة كوفيد 19 ووقف المساعدات الخارجية مما ينذر بعواقب وخيمة علي البلاد.