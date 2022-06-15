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https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-باكستاني-يثير-ضجة-بعد-اقتراحه-خفض-استهلاك-الشاي-في-البلاد-1063662591.html
وزير باكستاني يثير ضجة بعد اقتراحه خفض استهلاك الشاي في البلاد
وزير باكستاني يثير ضجة بعد اقتراحه خفض استهلاك الشاي في البلاد
أثار وزير التخطيط الباكستاني، إحسان إقبال، ضجة على "تويتر" بعد اقتراحه على مواطنيه خفض استهلاك الشاي، كجزء من الجهود المبذولة لخفض فاتورة الاستيراد المتزايدة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:49+0000
2022-06-15T15:49+0000
العالم
باكستان
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وجاء نداء الوزير بعد أن تبين أن الأمة استهلكت شاي بقيمة 83.88 مليار روبية في السنة المالية 2021-2022.وأظهرت وثيقة الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المنتهية أن باكستان استوردت شاي بقيمة 13 مليار روبية أكثر من السنة المالية الماضية. وذكرت الوثيقة أنه في السنة المالية 2020-2021، تم إنفاق 70.82 مليار روبية على استيراد الشاي.وبحسب موقع "geo" الباكستاني، فإن الاقتراح، مهما كان حسن النية، لم يحظ برضا معظم الشعب الباكستاني، الذي تربطه علاقة وثيقة باستهلاك المشروبات الساخنة، بغض النظر عن الوقت من العام.
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العالم, باكستان

وزير باكستاني يثير ضجة بعد اقتراحه خفض استهلاك الشاي في البلاد

15:49 GMT 15.06.2022
© Photo / pixabay/DeniMixشاي أحمر على طاولة
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Photo / pixabay/DeniMix
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أثار وزير التخطيط الباكستاني، إحسان إقبال، ضجة على "تويتر" بعد اقتراحه على مواطنيه خفض استهلاك الشاي، كجزء من الجهود المبذولة لخفض فاتورة الاستيراد المتزايدة.
وجاء نداء الوزير بعد أن تبين أن الأمة استهلكت شاي بقيمة 83.88 مليار روبية في السنة المالية 2021-2022.
وأظهرت وثيقة الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المنتهية أن باكستان استوردت شاي بقيمة 13 مليار روبية أكثر من السنة المالية الماضية. وذكرت الوثيقة أنه في السنة المالية 2020-2021، تم إنفاق 70.82 مليار روبية على استيراد الشاي.
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وبحسب موقع "geo" الباكستاني، فإن الاقتراح، مهما كان حسن النية، لم يحظ برضا معظم الشعب الباكستاني، الذي تربطه علاقة وثيقة باستهلاك المشروبات الساخنة، بغض النظر عن الوقت من العام.
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