https://arabic.sputniknews.com/20220615/وزير-مناجم-إفريقيا-الوسطى-لدينا-إمكانات-كبيرة-للتعدين-والدولة-تمتلك-رواسب-لأكثر-من-400-معدن-مختلف-1063631507.html

وزير مناجم إفريقيا الوسطى: لدينا إمكانات كبيرة للتعدين والدولة تمتلك رواسب لأكثر من 400 معدن مختلف

وزير مناجم إفريقيا الوسطى: لدينا إمكانات كبيرة للتعدين والدولة تمتلك رواسب لأكثر من 400 معدن مختلف

قال وزير المناجم والثروة المعدنية بجمهورية إفريقيا الوسطى، روفين بينام بيلتانغو، إن بلاده لديها إمكانات كبيرة للتعدين حيث تمتلك الدولة رواسب لأكثر من 400 معدن... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T09:50+0000

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سان بطرسبورغ- سبوتنيك. وأشار بيلتانغو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إلى أن بلاده "تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال التعدين، خاصة أنها تشتهر بألماسها وذهبها".وأضاف أنه "على الرغم من أن لدينا رواسب لأكثر من 400 معدن مختلف، إلا أنه يتم حتى الآن استخراج الذهب والماس فقط".وفي تصريحات لسبوتنيك قال الوزير إن بلاده تتوقع زيارة ممثلي "روس جيولوجي" لمناقشة العقود الجديدة مع روسيا.وأضاف:وتابع: "من ناحية أخرى، التقينا أيضًا العديد من ممثلي الشركات الذين أعربوا عن رغبتهم في القيام بأعمال تجارية في جمهورية إفريقيا الوسطى عندما قاموا بزيارتها في نوفمبر الماضي. لذلك نحن ننتظر وصولهم إلى البلاد".وأشار بيلتانغو إلى أنه يتحدث عن "شركة في مجال التنقيب عن المعادن، وهي "روس جيولوجي".كما أشار الوزير الإفريقي إلى أنه خلال زيارته لروسيا سيناقش مع ممثلي "روس جيولوجي" تنفيذ المشاريع مع موسكو الخاضعة للعقوبات، قائلا في هذا الصدد: "لا أعتقد أن العقوبات ضد روسيا أثرت بطريقة ما على تعاوننا مع "روس جيولوجي"، لكننا واجهنا بعض الصعوبات الفنية والقانونية في تنفيذ العقد. نواصل العمل مع "روس جيولوجي" لحل جميع المشكلات. فزيارتي إلى روسيا مكرسة لهذا أيضًا من أجل استئناف شراكتنا في أقرب وقت ممكن".

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