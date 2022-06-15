https://arabic.sputniknews.com/20220615/وكالات-غربية-الاقتصاد-الصيني-يحقق-نموا-مذهلا-يمهد-لـتقزيم-الاقتصادات-الكبرى-كأمريكا-1063674150.html
وكالات غربية: الاقتصاد الصيني يحقق نموا مذهلا يمهد لـ"تقزيم" الاقتصادات الكبرى كأمريكا
وكالات غربية: الاقتصاد الصيني يحقق نموا مذهلا يمهد لـ"تقزيم" الاقتصادات الكبرى كأمريكا
كشفت تقارير غربية عن حدوث انتعاش اقتصادي كبير في الصين، الأمر الذي يمهد الطريق إلى "تقزيم" الاقتصادات الكبرى، على رأسها الاقتصاد الأمريكي، بحسب المصادر. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:37+0000
2022-06-15T19:37+0000
2022-06-15T19:37+0000
العالم
اقتصاد
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ونشرت عدة وكالات غربية، اليوم الأربعاء، تقارير تتحدث عن حالة انعاش اقتصادي كبير يشهده الاقتصاد الصيني، حيث أكد التقرير المنشور في مجلة "غلوبال تاميز"، أن الاقتصاد الصيني شهد تحولا مثيرا للإعجاب في مايو/أيار الماضي، حيث تم رصد تحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية الحاسمة، بما في ذلك الناتج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات التي يمثلها فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حتى في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات الغربية ضغوطًا وانحدارات متزايدة.وبدرها، اعتبرت صحفية "بلومبرغ" أن الاقتصاد الصيني يركز على مكاسب القطاع الصناعي المرتبط بالطاقة وتحديدا إنتاج الفحم الذي نما أكثر من 10% خلال شهر."أظهرت البيانات القطاعية أن مكاسب الإنتاج تتركز في قطاع التعدين، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 7% على أساس سنوي، أسرع من مكاسب بنسبة 0.1% لقطاع التصنيع الأكبر في الصين".وبدوره، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، صناعة النفط في بلاده، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في ظل تسجيل التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما، محذرا من إجراءات طارئة غير محددة.يبلغ متوسط أسعار الوقود الآن 5 دولارات للغالون للسائقين في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 3 دولارات قبل عام، وقد تردد صدى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد، ما ساهم في خفض معدلات قبول بايدن إلى أقل من 40%.وكتب بايدن في خطاب موجه إلى المديرين التنفيذيين لشركات "شل" و"ماراثون بتروليوم كورب" و"فاليرو إنرجي" و"إكسون موبيل" و"فيليبس 66" و"شيفرون" و"بي بي": "هوامش ربح المصفاة أعلى بكثير من المعتاد تمريرها مباشرة إلى العائلات الأمريكية".
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العالم, اقتصاد
وكالات غربية: الاقتصاد الصيني يحقق نموا مذهلا يمهد لـ"تقزيم" الاقتصادات الكبرى كأمريكا
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كشفت تقارير غربية عن حدوث انتعاش اقتصادي كبير في الصين، الأمر الذي يمهد الطريق إلى "تقزيم" الاقتصادات الكبرى، على رأسها الاقتصاد الأمريكي، بحسب المصادر.
ونشرت عدة وكالات غربية، اليوم الأربعاء، تقارير تتحدث عن حالة انعاش اقتصادي كبير يشهده الاقتصاد الصيني، حيث أكد التقرير المنشور في مجلة "غلوبال تاميز"
، أن الاقتصاد الصيني شهد تحولا مثيرا للإعجاب في مايو/أيار الماضي، حيث تم رصد تحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية الحاسمة، بما في ذلك الناتج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات التي يمثلها فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حتى في الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات الغربية ضغوطًا وانحدارات متزايدة.
وبدرها، اعتبرت صحفية "بلومبرغ" أن
الاقتصاد الصيني يركز على مكاسب القطاع الصناعي المرتبط بالطاقة وتحديدا إنتاج الفحم الذي نما أكثر من 10% خلال شهر.
"أظهرت البيانات القطاعية أن مكاسب الإنتاج تتركز في قطاع التعدين، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 7% على أساس سنوي، أسرع من مكاسب بنسبة 0.1% لقطاع التصنيع الأكبر في الصين".
وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى أن بعض القطاعات الصناعية انخفض إنتاجها في الصين، مثل قطاع إنتاج السيارات، لكن "بلومبرغ" نوهت في تقرير آخر إلى أن هذا التحسن الملحوظ والمستمر في الاقتصاد الصيني، يمهد الطريق لتقزيم وانحسار الاقتصادات الكبرى حول العالم، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبدوره، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، صناعة النفط في بلاده
، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في ظل تسجيل التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عاما، محذرا من إجراءات طارئة غير محددة.
الرسالة، التي أُرسلت إلى سبع شركات نفطية كبرى، تعد بمثابة أكثر هجوم صريح لبايدن حتى الآن ضمن حملته لإلقاء اللوم على الصناعة في تأجيج زيادات الأسعار، بحسب وكالة "فرانس برس".
يبلغ متوسط أسعار الوقود
الآن 5 دولارات للغالون للسائقين في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 3 دولارات قبل عام، وقد تردد صدى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد، ما ساهم في خفض معدلات قبول بايدن إلى أقل من 40%.
وكتب بايدن
في خطاب موجه إلى المديرين التنفيذيين لشركات "شل" و"ماراثون بتروليوم كورب" و"فاليرو إنرجي" و"إكسون موبيل" و"فيليبس 66" و"شيفرون" و"بي بي": "هوامش ربح المصفاة أعلى بكثير من المعتاد تمريرها مباشرة إلى العائلات الأمريكية".