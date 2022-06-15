https://arabic.sputniknews.com/20220615/وكالة-استئناف-المحادثات-المباشرة-بين-السعودية-وأنصار-الله-1063619314.html

وكالة: استئناف المحادثات المباشرة بين السعودية و"أنصار الله"

وكالة: استئناف المحادثات المباشرة بين السعودية و"أنصار الله"

قال مصدران مطلعان إن "المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة أنصار الله اليمنية استؤنفت عبر الإنترنت". 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T07:49+0000

2022-06-15T07:49+0000

2022-06-15T07:49+0000

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ونقلت وكالة رويترز، عن المصدرين قولهما إن "المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان تناقش الأمن على طول حدود المملكة، والعلاقات المستقبلية في إطار أي اتفاق سلام مع اليمن".وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.وتضمنت الهدنة الأممية، المعلنة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تضمنت الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.وفي الثاني من أبريل/ أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تضمنت إيقاف العمليات العسكرية الهجومية، براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تضمنت الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220608/زعيم-أنصار-الله-السعودية-تتسول-من-إسرائيل-منظومات-دفاع-لإسقاط-صواريخنا-1063291904.html

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أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله