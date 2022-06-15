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وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تواكب الطلب في عام 2023

وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط لن تواكب الطلب في عام 2023

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء، إن إمدادات النفط العالمية "ستكافح" لتلبية الطلب المتزايد العام المقبل، رغم الإشارات المبكرة إلى أن الأسعار المرتفعة... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T11:31+0000

2022-06-15T11:31+0000

2022-06-15T11:31+0000

العالم

اقتصاد

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في أول توقعاتها لعام 2023، ذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن الطلب على النفط العام المقبل سينمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، إلى ما يقرب من 102 مليون برميل في اليوم، مدفوعا بالطلب القوي في البلدان النامية.وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إنه في الوقت نفسه سيجد أعضاء منظمة أوبك وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، صعوبة في مواصلة زيادة الإنتاج لمواجهة الاستهلاك المتزايد، حسبما نقلت "فايننشال تايمز".وأضافت: "إمدادات النفط العالمية قد تكافح لمواكبة الطلب العام المقبل، حيث تجبر العقوبات المشددة روسيا على إغلاق المزيد من الآبار، ويصطدم عدد من المنتجين بالقيود على الطاقة الإنتاجية".وتابعت أن أعضاء "أوبك +"، بما في ذلك السعودية والإمارات، سيتعين عليهم استخدام المزيد من طاقتهم الإنتاجية الفائضة المنخفضة بالفعل لمنع السوق في عام 2023 من الانزلاق إلى العجز.وأردفت: "في هذه الحالة، ستتقلص السعة الاحتياطية (الإنتاجية) إلى 1.5 مليون برميل في اليوم فقط، وهو أدنى مستوى في التاريخ الحديث".تتوقع الوكالة وجود سوق محموم في عام 2023 على الرغم من أن "أسعار المنتجات المرتفعة للغاية" بفعل الأزمة الأوكرانية، خفضت بالفعل الطلب على البنزين والديزل في الاقتصادات المتقدمة في الشهرين الماضيين.

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