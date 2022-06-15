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https://arabic.sputniknews.com/20220615/-إغلاق-المجال-الجوي-السويسري-حتى-إشعار-آخر-بسبب-عطل-في-نظام-المراقبة-الجوية-1063615538.html
إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر بسبب عطل في نظام المراقبة الجوية
إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر بسبب عطل في نظام المراقبة الجوية
قال مسؤولون إن سويسرا أغلقت مجالها الجوي، اليوم الأربعاء، بعد خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية أدى إلى وقف الرحلات الجوية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T06:29+0000
2022-06-15T06:29+0000
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وحسب "فرانس برس"، قالت "سكاي جايد" لخدمات الملاحة الجوية إن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية أوقفت الإقلاع والهبوط بالمطارات السويسرية.وذكرت في بيان: "تعرضت سكاي جايد لخدمات الملاحة الجوية السويسرية لعطل فني في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ولهذا جرى إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة الملاحة لاعتبارات السلامة".ولم تذكر أي تفاصيل أخرى، لكنها قالت إنها "تأسف لهذا الحادث وعواقبه على العملاء والشركاء والركاب في مطاري جنيف وزيورخ وتعمل بجد لإيجاد حل". في حين قال مطار جنيف، في تغريدة على تويتر، إنه سيوقف جميع رحلاته حتى الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش) بسبب عطل في الكمبيوتر.وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن الرحلات الدولية إلى سويسرا أعيد توجيهها إلى ميلانو.
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إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر بسبب عطل في نظام المراقبة الجوية

06:29 GMT 15.06.2022
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
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قال مسؤولون إن سويسرا أغلقت مجالها الجوي، اليوم الأربعاء، بعد خلل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية أدى إلى وقف الرحلات الجوية.
وحسب "فرانس برس"، قالت "سكاي جايد" لخدمات الملاحة الجوية إن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية أوقفت الإقلاع والهبوط بالمطارات السويسرية.
وذكرت في بيان: "تعرضت سكاي جايد لخدمات الملاحة الجوية السويسرية لعطل فني في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ولهذا جرى إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة الملاحة لاعتبارات السلامة".
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وأضافت أن "إغلاق المجال الجوي يسري حتى إشعار آخر".
ولم تذكر أي تفاصيل أخرى، لكنها قالت إنها "تأسف لهذا الحادث وعواقبه على العملاء والشركاء والركاب في مطاري جنيف وزيورخ وتعمل بجد لإيجاد حل".
في حين قال مطار جنيف، في تغريدة على تويتر، إنه سيوقف جميع رحلاته حتى الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش) بسبب عطل في الكمبيوتر.
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن الرحلات الدولية إلى سويسرا أعيد توجيهها إلى ميلانو.
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