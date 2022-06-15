https://arabic.sputniknews.com/20220615/4-دول-عربية-بين-أكبر-10-مستوردين-للأسلحة-في-العالم-1063638338.html
4 دول عربية بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم
4 دول عربية بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم
احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 في المئة من ورادات السلاح العالمية. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:40+0000
2022-06-15T11:40+0000
2022-06-15T11:40+0000
رصد عسكري
مصر
السعودية
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وجاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021، حسبما ذكر تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم.وأورد التقرير الدول العربية الأكثر استيرادا للأسلحة في تلك الفترة وحصة كل منها من حجم واردات السلاح العالمية.ولفت التقرير إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021 زاد بنسبة 12 في المئة عن عام 12، ليسجل ألفين و113 مليار دولار.وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في العالم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/تقرير-100-شركة-باعت-أسلحة-بـ-531-مليار-دولار-في-2020-1063602395.html
https://arabic.sputniknews.com/20220201/وكالة-كوريا-الجنوبية-ومصر-توقعان-صفقة-أسلحة-بنحو-26-مليار-جنيه-1057606186.html
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رصد عسكري, مصر, السعودية
4 دول عربية بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في العالم
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احتلت منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مناطق العالم المستوردة للأسلحة بنسبة وصلت إلى 32 في المئة من ورادات السلاح العالمية.
وجاءت 4 دول عربية بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة في العالم خلال الفترة من 2017 حتى 2021، حسبما ذكر
تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم ولم يسبقها سوى الهند، التي احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد للسلاح في العالم.
وأورد التقرير الدول العربية الأكثر استيرادا للأسلحة
في تلك الفترة وحصة كل منها من حجم واردات السلاح العالمية.
السعودية: تحتل المرتبة الثانية عالميا بنسبة 11 في المئة من واردات السلاح العالمية.
مصر: تحتل المرتبة الثالثة عالميا
بنسبة 5.7 في المئة من واردات السلاح العالمية.
قطر: تحتل المرتبة رقم 6 عالميا بنسبة 4.6 في المئة من واردات السلاح العالمية.
الإمارات: تحتل المرتبة رقم 9 عالميا بنسبة 2.8 في المئة من واردات السلاح العالمية.
ولفت التقرير إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021 زاد بنسبة 12 في المئة عن عام 12، ليسجل ألفين و113 مليار دولار.
وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية
وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة
في العالم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2021.