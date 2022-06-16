https://arabic.sputniknews.com/20220616/أثبتت-فعاليتها-في-أوكرانيا-تقنيات-روسية-تجرد-العدو-من-حاستي-البصر-والسمع-1063680059.html
أثبتت فعاليتها في أوكرانيا.. تقنيات روسية تجرد العدو من حاستي البصر والسمع
أثبتت فعاليتها في أوكرانيا.. تقنيات روسية تجرد العدو من حاستي البصر والسمع
تحدث مصدر في شركة "روستيخ" الحكومية، التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، عن استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T06:05+0000
2022-06-16T06:05+0000
2022-06-16T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
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ووفق المصدر، تنجح التقنيات الروسية بتجريد القوات المعادية من حاسة البصر وحاسة السمع، وتثبت قدرتها على مكافحة الطائرات المسيّرة من خلال تعطيل السيطرة عليها.ومن بين التقنيات التي تستخدم بنجاح ضد الطائرات المسيرة في أوكرانيا، بنادق إلكترونية محمولة على الكتف.وقد أخبر مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك" في نهاية مايو/أيار الماضي بأن تقنيات الإعاقة التشويشية الروسية نجحت في تعطيل طائرة مسيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت التجسس على منشآت روسية في شبه جزيرة القرم.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
أثبتت فعاليتها في أوكرانيا.. تقنيات روسية تجرد العدو من حاستي البصر والسمع
تابعنا عبر
تحدث مصدر في شركة "روستيخ" الحكومية، التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، عن استخدام تقنيات الحرب الإلكترونية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية بأوكرانيا.
ووفق
المصدر، تنجح التقنيات الروسية بتجريد القوات المعادية من حاسة البصر وحاسة السمع، وتثبت قدرتها على مكافحة الطائرات المسيّرة من خلال تعطيل السيطرة عليها.
ومن بين التقنيات التي تستخدم بنجاح ضد الطائرات المسيرة في أوكرانيا، بنادق إلكترونية محمولة على الكتف.
وقد أخبر مصدر مطلع وكالة "سبوتنيك" في نهاية مايو/أيار الماضي بأن تقنيات الإعاقة التشويشية الروسية نجحت في تعطيل طائرة مسيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي حاولت التجسس على منشآت روسية في شبه جزيرة القرم.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة هو تحرير منطقة دونباس.