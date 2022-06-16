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https://arabic.sputniknews.com/20220616/أفغانستان-جبهة-المقاومة-الوطنية-تعلن-إسقاط-مروحية-لـطالبان-وأسر-طاقمها-1063732365.html
أفغانستان... جبهة "المقاومة الوطنية" تعلن إسقاط مروحية لـ"طالبان" وأسر طاقمها
أفغانستان... جبهة "المقاومة الوطنية" تعلن إسقاط مروحية لـ"طالبان" وأسر طاقمها
أعلن المتحدث باسم جبهة "المقاومة الوطنية" الأفغانية صبغة الله أحمدي، إسقاط مروحية من طراز "مي-17" وأسر طاقمها. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:53+0000
2022-06-16T15:53+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
العالم
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كابول - سبوتنيك. وقال أحمدي، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد ظهر اليوم، أسقطت قوات جبهة المقاومة الوطنية الباسلة مروحية من طراز مي-17 لحركة طالبان المحتلة في منطقة وادي أريزو بولاية بنجشير".وأضاف، "أسرت قواتنا طاقم المروحية المكون من 4 أفراد".وتابع، "الأسرى في حالة جيدة وسيتلقون المعاملة وفقًا للتعاليم الإسلامية والقانون الدولي".وأتم قائلا، "سنكشف المزيد من التفاصيل لاحقا".ومنذ سيطرة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس الماضي، ترفض جبهة "المقاومة الوطنية" التي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، الاعتراف بشرعية طالبان وحكومتها.وسيطرت "طالبان" على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/جبهة-المقاومة-الوطنية-مقتل-14-عنصرا-من-طالبان-خلال-معارك-في-ولاية-بنجشير-1062744279.html
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان, العالم

أفغانستان... جبهة "المقاومة الوطنية" تعلن إسقاط مروحية لـ"طالبان" وأسر طاقمها

15:53 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / -مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021
مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن المتحدث باسم جبهة "المقاومة الوطنية" الأفغانية صبغة الله أحمدي، إسقاط مروحية من طراز "مي-17" وأسر طاقمها.
كابول - سبوتنيك. وقال أحمدي، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد ظهر اليوم، أسقطت قوات جبهة المقاومة الوطنية الباسلة مروحية من طراز مي-17 لحركة طالبان المحتلة في منطقة وادي أريزو بولاية بنجشير".
وأضاف، "أسرت قواتنا طاقم المروحية المكون من 4 أفراد".

وتابع، "الأسرى في حالة جيدة وسيتلقون المعاملة وفقًا للتعاليم الإسلامية والقانون الدولي".
وأتم قائلا، "سنكشف المزيد من التفاصيل لاحقا".
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
جبهة "المقاومة الوطنية": مقتل 14 عنصرا من طالبان خلال معارك في ولاية بنجشير
26 مايو, 18:18 GMT
ومنذ سيطرة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس الماضي، ترفض جبهة "المقاومة الوطنية" التي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، الاعتراف بشرعية طالبان وحكومتها.

وسيطرت "طالبان" على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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