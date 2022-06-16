أفغانستان... جبهة "المقاومة الوطنية" تعلن إسقاط مروحية لـ"طالبان" وأسر طاقمها
© AFP 2022 / -مسلحي حركة طالبان على متن مركبة أثناء مرورهم في العاصمة كابول إثر السيطرة عليها في 15 أغسطس 2021
© AFP 2022 / -
أعلن المتحدث باسم جبهة "المقاومة الوطنية" الأفغانية صبغة الله أحمدي، إسقاط مروحية من طراز "مي-17" وأسر طاقمها.
كابول - سبوتنيك. وقال أحمدي، في تغريدة عبر "تويتر": "بعد ظهر اليوم، أسقطت قوات جبهة المقاومة الوطنية الباسلة مروحية من طراز مي-17 لحركة طالبان المحتلة في منطقة وادي أريزو بولاية بنجشير".
وأضاف، "أسرت قواتنا طاقم المروحية المكون من 4 أفراد".
وتابع، "الأسرى في حالة جيدة وسيتلقون المعاملة وفقًا للتعاليم الإسلامية والقانون الدولي".
وتابع، "الأسرى في حالة جيدة وسيتلقون المعاملة وفقًا للتعاليم الإسلامية والقانون الدولي".
وأتم قائلا، "سنكشف المزيد من التفاصيل لاحقا".
ومنذ سيطرة "طالبان" [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس الماضي، ترفض جبهة "المقاومة الوطنية" التي تتخذ من ولاية بنجشير شمالي البلاد معقلًا لها، الاعتراف بشرعية طالبان وحكومتها.
وسيطرت "طالبان" على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وسيطرت "طالبان" على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.