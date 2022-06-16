https://arabic.sputniknews.com/20220616/أمريكا-تدين-التصريحات-المسيئة-في-الهند-للنبي-محمد--1063749506.html
أمريكا تدين التصريحات المسيئة في الهند للنبي محمد
أمريكا تدين التصريحات المسيئة في الهند للنبي محمد
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تصريحات مسؤولين في الحزب الهندي الحاكم، مسيئة للنبي محمد والتي أثارت ضجة في الدول الإسلامية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T21:46+0000
2022-06-16T21:46+0000
2022-06-16T21:48+0000
أخبار الهند اليوم
النبي محمد
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، بحسب "فرانس برس".وقال برايس: "ندين التصريحات الهجومية التي أدلى بها اثنان من مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، ونحن سعداء برؤية الحزب يدين هذه التصريحات بشكل علني".وأضاف المسؤول الأمريكي: "نثير بشكل منتظم مع الحكومة الهندية على مستويات عليا المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد ونشجع الهند على تعزيز احترام حقوق الإنسان".وفي 26 مايو/ الماضي، أدلت نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب الحاكم بتصريحات خلال برنامج تليفزيوني بشأن أصغر زوجات نبي الإسلام الأمر الذي أشعل تظاهرات في أنحاء العالم الإسلامي.تصريحات مماثلة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.وردا على هذه التصريحات، أعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية. وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية".وأضاف الحزب، أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة"، مؤكدا وقف عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/المحكمة-العليا-في-الهند-تحقق-في-وجود-أعمال-هدم-انتقامية-ومستهدفة-لممتلكات-المسلمين-1063740464.html
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أخبار الهند اليوم, النبي محمد
أمريكا تدين التصريحات المسيئة في الهند للنبي محمد
21:46 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تصريحات مسؤولين في الحزب الهندي الحاكم، مسيئة للنبي محمد والتي أثارت ضجة في الدول الإسلامية.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، بحسب "فرانس برس".
وقال برايس: "ندين التصريحات الهجومية
التي أدلى بها اثنان من مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، ونحن سعداء برؤية الحزب يدين هذه التصريحات بشكل علني".
وأضاف المسؤول الأمريكي: "نثير بشكل منتظم مع الحكومة الهندية على مستويات عليا المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد ونشجع الهند على تعزيز احترام حقوق الإنسان".
وفي 26 مايو/ الماضي، أدلت نوبور شارما المتحدثة باسم الحزب الحاكم بتصريحات خلال برنامج تليفزيوني بشأن أصغر زوجات نبي الإسلام الأمر الذي أشعل تظاهرات في أنحاء العالم الإسلامي.
تصريحات مماثلة نشرها المتحدث باسم الحزب نافين جيندال على حسابه الرسمي على تويتر، تساءل فيها عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
وردا على هذه التصريحات، أعلن بيان صادر عن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي الحاكم احترامه جميع الأديان وتنديه بشدة بإهانة أي شخصيات دينية. وقال الحزب في بيانه: "خلال آلاف السنين من تاريخ الهند، احترم حزب بهاراتيا جاناتا جميع الأديان. ويندد بشدة بإهانة أي شخصيات دينية".
وأضاف الحزب، أنه "يعارض بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين" وأنه "لا يروج لمثل هؤلاء الناس أو الفلسفة"، مؤكدا وقف عضوية الناطق باسمه على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول محمد".