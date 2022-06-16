https://arabic.sputniknews.com/20220616/أمريكا-ترجح-استمرار-إغلاقات-كورونا-بالصين-في-2023-1063747187.html
أمريكا ترجح استمرار إغلاقات كورونا بالصين في 2023
أمريكا ترجح استمرار إغلاقات كورونا بالصين في 2023
توقع نيكولاس بيرنز، السفير الأمريكي لدى بكين، أن تواصل الصين في العام المقبل فرض إغلاقات شاملة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T20:44+0000
2022-06-16T20:44+0000
2022-06-16T20:44+0000
فيروس كورونا
الصين
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جاءت ذلك في تصريحات أدلى بها السفير نيكولاس بيرنز في مداخلة عبر الفيديو خلال ندوة لمعهد بروكينغز للأبحاث، بحسب "فرانس برس".وقال السفير الأمريكي: "أعتقد أنه سيتعين علينا أن نتعايش مع هذا الأمر لمدة طويلة. شخصيا أعتقد أن (استراتيجية الصين) صفر-كوفيد ستستمر على الأرجح حتى مطلع العام 2023".وأشار السفير الأمريكي إلى أن إغلاقات كورونا تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد وتجعل الشركات الأجنبية تتمهل في المضي قدما في مزيد من الاستثمارات.لكن خلال النقاش مع ممثلي شركات أمريكية قال بيرنز: "أعتقد أن هناك كثيرا من التردد على صعيد الاستثمار في التزامات مستقبلية"، مرجّحا استمرار الأوضاع على هذا النحو "إلى أن ينتهوا من هذا الأمر".ووفقا لاستطلاع أجرته في الفترة الأخيرة غرفة التجارة الأمريكية، يعمد ربع الشركات الأمريكية في شنغهاي لخفض المشاريع الاستثمارية فيما تخفض كلها تقريبا توقّعاتها بالنسبة للعائدات.وتم رصد فيروس كورونا للمرة الأولى في أواخر عام 2019 بمدينة ووهان الصينية التي اندلعت بها احتجاجات ضد الحكومة على خلفية إخفاقها في وقف تفشي الوباء، في تحركات نادرا ما تسجل في الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الصين-تبني-مراكز-دائمة-لاختبارات-كورونا-استعدادا-لما-بعد-انتهاء-الإغلاق-1061927434.html
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فيروس كورونا, الصين
أمريكا ترجح استمرار إغلاقات كورونا بالصين في 2023
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توقع نيكولاس بيرنز، السفير الأمريكي لدى بكين، أن تواصل الصين في العام المقبل فرض إغلاقات شاملة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
جاءت ذلك في تصريحات أدلى بها السفير نيكولاس بيرنز في مداخلة عبر الفيديو خلال ندوة لمعهد بروكينغز للأبحاث، بحسب "فرانس برس".
وقال السفير الأمريكي: "أعتقد أنه سيتعين علينا أن نتعايش مع هذا الأمر لمدة طويلة. شخصيا أعتقد أن (استراتيجية الصين) صفر-كوفيد ستستمر على الأرجح حتى مطلع العام 2023".
وأشار السفير الأمريكي إلى أن إغلاقات كورونا تؤدي إلى اضطراب سلاسل الإمداد
وتجعل الشركات الأجنبية تتمهل في المضي قدما في مزيد من الاستثمارات.
لكن خلال النقاش مع ممثلي شركات أمريكية قال بيرنز: "أعتقد أن هناك كثيرا من التردد على صعيد الاستثمار في التزامات مستقبلية"، مرجّحا استمرار الأوضاع على هذا النحو "إلى أن ينتهوا من هذا الأمر".
ووفقا لاستطلاع أجرته في الفترة الأخيرة غرفة التجارة الأمريكية، يعمد ربع الشركات الأمريكية في شنغهاي لخفض المشاريع الاستثمارية فيما تخفض كلها تقريبا توقّعاتها بالنسبة للعائدات.
وتم رصد فيروس كورونا للمرة الأولى في أواخر عام 2019 بمدينة ووهان الصينية التي اندلعت بها احتجاجات ضد الحكومة على خلفية إخفاقها في وقف تفشي الوباء، في تحركات نادرا ما تسجل في الصين.