https://arabic.sputniknews.com/20220616/أنصار-الله-تكشف-سبب-موافقتها-على-تمديد-الهدنة-مع-السعودية-1063693437.html

"أنصار الله" تكشف سبب موافقتها على تمديد الهدنة مع السعودية

"أنصار الله" تكشف سبب موافقتها على تمديد الهدنة مع السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الخميس، ‏أن حكومتها قبلت بتمديد الهدنة في اليمن بناء على وعود جدية بزيادة عدد الرحلات وإحراز تقدم في موضوع المرتبات. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T09:25+0000

2022-06-16T09:25+0000

2022-06-16T09:25+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104332/09/1043320947_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2bbf031286820f28fd69234f3e462e7.jpg

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، عبر حسابه على "تويتر": "يا للأسف، حتى الآن لم يجرِ الوفاء بعدد الرحلات السابقة، أي رحلات ما قبل تمديد الهدنة".وأوضح العزي أن "هناك إخلالا واضحا وكبيرا في الهدنة"، معرباً عن اعتقاده بأن "عدم المسارعة إلى تصحيح هذا الخلل سيعطي صنعاء الحق كله في مراجعة موقفها".وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، لضمان تنفيذ وتعزيز كل بنود الهدنة الإنسانية المعلنة في البلاد بما فيها فتح الطرق في تعز، وكذلك إطلاق مفاوضات بشأن المسارين الاقتصادي والأمني.وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أعلن غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.وتضمنت الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تضمنت الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله