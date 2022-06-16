"أنصار الله" تكشف سبب موافقتها على تمديد الهدنة مع السعودية
© AP Photo / Hani Mohammedجنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن
© AP Photo / Hani Mohammed
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الخميس، أن حكومتها قبلت بتمديد الهدنة في اليمن بناء على وعود جدية بزيادة عدد الرحلات وإحراز تقدم في موضوع المرتبات.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي، عبر حسابه على "تويتر": "يا للأسف، حتى الآن لم يجرِ الوفاء بعدد الرحلات السابقة، أي رحلات ما قبل تمديد الهدنة".
وأوضح العزي أن "هناك إخلالا واضحا وكبيرا في الهدنة"، معرباً عن اعتقاده بأن "عدم المسارعة إلى تصحيح هذا الخلل سيعطي صنعاء الحق كله في مراجعة موقفها".
تم القبول بتمديد الهدنة بناءا على وعود جدية بتوسيع عدد الرحلات وإحراز تقدم في موضوع المرتبات وللأسف إلى حد الآن لم يتم الوفاء حتى بعدد الرحلات السابقة(أي رحلات ما قبل تمديد الهدنة)— حسين العزي (@hussinalezzi5) June 15, 2022
إنه إخلال واضح وجسيم وأعتقد عدم المسارعة لتصحيح هذا الخلل سيعطي لصنعاء كامل الحق في مراجعة موقفها
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة مع الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، لضمان تنفيذ وتعزيز كل بنود الهدنة الإنسانية المعلنة في البلاد بما فيها فتح الطرق في تعز، وكذلك إطلاق مفاوضات بشأن المسارين الاقتصادي والأمني.
وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أعلن غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس القادم.
وتضمنت الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تضمنت الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما تضمنت الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.