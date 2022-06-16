https://arabic.sputniknews.com/20220616/إسرائيل-تريد-مساعدة-أمريكية-لتطوير-سلاح-الشعاع-الحديدي-1063707539.html

إسرائيل تريد مساعدة أمريكية لتطوير سلاح "الشعاع الحديدي"

إسرائيل تريد مساعدة أمريكية لتطوير سلاح "الشعاع الحديدي"

تخطط إسرائيل لطلب مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير نظام دفاعي يعمل بالليزر ويحمل اسم "الشعاع الحديدي". 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T11:51+0000

2022-06-16T11:51+0000

2022-06-16T11:51+0000

رصد عسكري

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ومن المقرر أن يتم عرض مشروع النظام الاعتراضي الذي يعمل بالليزر التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية على الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته المقررة إلى إسرائيل، الشهر المقبل، لدعم المشروع، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس.ومن المقرر أن يتم عرض تفاصيل النظام الدفاعي الليزري على بايدن خلال جولته بقاعدة بلماحيم الجوية التي تشمل الاطلاع على نماذج من منظومة القبة الحديدية.وتشير تقديرات إلى أنه من المقرر أن يصبح النظام الدفاعي الليزري جاهزا خلال سنوات ليساهم في حماية إسرائيل من الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة.ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها إن إسرائيل تبحث عن شركاء في المشروع، الذي ستكون تكلفة تطويره عالية، مشيرة إلى أن هناك محادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الشأن.وأجرت إسرائيل تجارب على استخدام نظام الدفاع بالليزر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تسميته بـ"أيرون بيم" أو "الشعاع الحديدي".

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رصد عسكري