https://arabic.sputniknews.com/20220616/إسرائيل-تقرر-زيادة-عدد-عمال-غزة-المسموح-لهم-بدخول-البلاد-1063722475.html
إسرائيل تقرر زيادة عدد عمال غزة المسموح لهم بدخول البلاد
إسرائيل تقرر زيادة عدد عمال غزة المسموح لهم بدخول البلاد
وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الخميس، على زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة لعمال قطاع غزة إلى داخل إسرائيل. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:27+0000
2022-06-16T14:27+0000
2022-06-16T14:27+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن غانتس قرر زيادة تصاريح العمال لقطاع غزة إلى داخل إسرائيل بمقدار 2000 تصريح إضافي.وأكدت القناة أن القرار الإسرائيلي جاء بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في البلاد، وهو ما يعني زيادة العدد الإجمالي لتصاريح الاحتياجات الاقتصادية من قطاع غزة إلى 14000 تصريحا.يذكر أنه في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح معبر "إيرز- بيت حانون" شمالي قطاع غزة أمام العمال وأصحاب التصاريح الفلسطينية من قطاع غزة.جاءت هذه الخطوة الإسرائيلية بعد قرار إغلاق معبر إيرز الذي اتُخذ في الثالث من الشهر نفسه.وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس" وأهداف أخرى للحركة، وفقا للجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك بعدما شهدت الأراضي المحتلة صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة المئات بجروح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تقرر زيادة عدد عمال غزة المسموح لهم بدخول البلاد
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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الخميس، على زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة لعمال قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن غانتس قرر زيادة تصاريح العمال لقطاع غزة إلى داخل إسرائيل بمقدار 2000 تصريح إضافي.
وأكدت القناة أن القرار الإسرائيلي جاء بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في البلاد، وهو ما يعني زيادة العدد الإجمالي لتصاريح الاحتياجات الاقتصادية من قطاع غزة
إلى 14000 تصريحا.
يذكر أنه في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح معبر
"إيرز- بيت حانون" شمالي قطاع غزة أمام العمال وأصحاب التصاريح الفلسطينية من قطاع غزة.
جاءت هذه الخطوة الإسرائيلية بعد قرار إغلاق معبر إيرز الذي اتُخذ في الثالث من الشهر نفسه.
وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس" وأهداف أخرى للحركة، وفقا للجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعدما شهدت الأراضي المحتلة صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى
بالقدس، أسفرت عن إصابة المئات بجروح.