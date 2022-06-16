https://arabic.sputniknews.com/20220616/إسرائيل-تلغي-رحلات-تعليمية-لبولندا-بسبب-دراسات-الهولوكوست-1063733281.html

إسرائيل تلغي رحلات تعليمية إلى بولندا بسبب دراسات الهولوكوست

إسرائيل تلغي رحلات تعليمية إلى بولندا بسبب دراسات الهولوكوست

أعلن يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلية إلغاء تل أبيب رحلات تعليمية إلى بولندا للألاف من طلاب المدارس الثانوية هذا الصيف، عازيا ذلك لأسباب تتعلق بـ"مناهج... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T16:20+0000

2022-06-16T16:20+0000

2022-06-16T16:20+0000

أخبار إسرائيل اليوم

بولندا

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إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي أعاد إشعال فتيل التوترات المتواصلة بين الجانبين على خلفية تعامل بولندا مع مواطنيها اليهود أثناء الهولوكوست (محرقة النازي لليهود)، بحسب وكالة "أسشيتدبرس".وفي تصريحاته، قال لابيد إن بولندا منعت الوفود الإسرائيلية من التعرف على دور المواطنين البولنديين في التعاون مع النازي أثناء الهولوكوست.وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أرادوا إملاء ما هو مسموح به وما لا يُسمح بتعليمه للأطفال الإسرائيليين الذين يذهبون إلى بولندا ولا يمكننا الاتفاق معه".كانت بولندا أول دولة يغزوها ويحتلها نظام أدولف هتلر ولم يكن لديها حكومة متعاونة على الإطلاق.كافح أعضاء المقاومة البولندية والحكومة في المنفى لتحذير العالم من القتل الجماعي لليهود، وخاطر الآلاف من البولنديين بحياتهم لمساعدة اليهود.ومع ذلك جمع باحثو الهولوكوست أدلة عديدة عن قرويين بولنديين قتلوا اليهود الفارين من النازي أو عن مبتزين بولنديين استغلوا اليهود العاجزين للحصول على مكاسب مالية.

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أخبار إسرائيل اليوم, بولندا