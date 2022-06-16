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إسرائيل تلغي رحلات تعليمية إلى بولندا بسبب دراسات الهولوكوست
إسرائيل تلغي رحلات تعليمية إلى بولندا بسبب دراسات الهولوكوست
أعلن يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلية إلغاء تل أبيب رحلات تعليمية إلى بولندا للألاف من طلاب المدارس الثانوية هذا الصيف، عازيا ذلك لأسباب تتعلق بـ"مناهج... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T16:20+0000
2022-06-16T16:20+0000
أخبار إسرائيل اليوم
بولندا
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إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي أعاد إشعال فتيل التوترات المتواصلة بين الجانبين على خلفية تعامل بولندا مع مواطنيها اليهود أثناء الهولوكوست (محرقة النازي لليهود)، بحسب وكالة "أسشيتدبرس".وفي تصريحاته، قال لابيد إن بولندا منعت الوفود الإسرائيلية من التعرف على دور المواطنين البولنديين في التعاون مع النازي أثناء الهولوكوست.وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أرادوا إملاء ما هو مسموح به وما لا يُسمح بتعليمه للأطفال الإسرائيليين الذين يذهبون إلى بولندا ولا يمكننا الاتفاق معه".كانت بولندا أول دولة يغزوها ويحتلها نظام أدولف هتلر ولم يكن لديها حكومة متعاونة على الإطلاق.كافح أعضاء المقاومة البولندية والحكومة في المنفى لتحذير العالم من القتل الجماعي لليهود، وخاطر الآلاف من البولنديين بحياتهم لمساعدة اليهود.ومع ذلك جمع باحثو الهولوكوست أدلة عديدة عن قرويين بولنديين قتلوا اليهود الفارين من النازي أو عن مبتزين بولنديين استغلوا اليهود العاجزين للحصول على مكاسب مالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-رفض-الكنيست-متحف-الهولوكوست-يتحفظ-على-طلب-زيلينسكي-إلقاء-كلمة-أمامه-1059850815.html
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أخبار إسرائيل اليوم, بولندا

إسرائيل تلغي رحلات تعليمية إلى بولندا بسبب دراسات الهولوكوست

16:20 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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أعلن يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلية إلغاء تل أبيب رحلات تعليمية إلى بولندا للألاف من طلاب المدارس الثانوية هذا الصيف، عازيا ذلك لأسباب تتعلق بـ"مناهج الهولوكوست".
إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي أعاد إشعال فتيل التوترات المتواصلة بين الجانبين على خلفية تعامل بولندا مع مواطنيها اليهود أثناء الهولوكوست (محرقة النازي لليهود)، بحسب وكالة "أسشيتدبرس".
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وفي تصريحاته، قال لابيد إن بولندا منعت الوفود الإسرائيلية من التعرف على دور المواطنين البولنديين في التعاون مع النازي أثناء الهولوكوست.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أرادوا إملاء ما هو مسموح به وما لا يُسمح بتعليمه للأطفال الإسرائيليين الذين يذهبون إلى بولندا ولا يمكننا الاتفاق معه".
كانت بولندا أول دولة يغزوها ويحتلها نظام أدولف هتلر ولم يكن لديها حكومة متعاونة على الإطلاق.
كافح أعضاء المقاومة البولندية والحكومة في المنفى لتحذير العالم من القتل الجماعي لليهود، وخاطر الآلاف من البولنديين بحياتهم لمساعدة اليهود.
ومع ذلك جمع باحثو الهولوكوست أدلة عديدة عن قرويين بولنديين قتلوا اليهود الفارين من النازي أو عن مبتزين بولنديين استغلوا اليهود العاجزين للحصول على مكاسب مالية.
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