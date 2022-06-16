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إصابة كبير مستشاري بايدن الطبيين بكورونا
إصابة كبير مستشاري بايدن الطبيين بكورونا
أعلن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن الطبيين، عن ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:25+0000
2022-06-16T14:25+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
فيروس كورونا
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وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أمس الأربعاء، أن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي وهو أكبر خبير في الأمراض المعدية في أمريكا، تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.وبحسب البيان، سيتم عزل فاوتشي، وسيواصل العمل من المنزل، وهو حاليا كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن.وفي ظل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عمل أنتوني فاوتشي في فرقة عمل البيت الأبيض الخاصة بـ"كوفيد-19"، ويواصل تقديم المشورة للحكومة الفيدرالية بشأن استجابتها للوباء.وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، قال أنتوني فاوتشي إن أمريكا "تنتقل" من مرحلة التفشي الكامل للوباء إلى حقبة "يبدأ فيها الناس في تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، مع الاستمرار في حماية أنفسهم عن طريق التطعيم، من خلال توافر مضادات الفيروسات، عن طريق الاختبار".هذا ويواصل أكثر من 100 ألف شخص في المتوسط اختبارهم إيجابيا لفيروس "كورونا" المستجد، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.لكن بفضل اللقاحات وخيارات العلاج المحسّنة، انخفض معدل الوفيات بشكل حاد، حيث يموت ما يزيد قليلا عن 280 شخصا يوميا بسبب الفيروس مقارنة بأكثر من 3000 شخص يوميا في يناير/ كانون الثاني 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/فيديو-لمستشار-بايدن-البارز-فاوتشي-وهو-يشتم-في-سره-خلال-جلسة-في-مجلس-الشيوخ-1056091052.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, فيروس كورونا

إصابة كبير مستشاري بايدن الطبيين بكورونا

14:25 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / POOLأنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، جو بايدن
أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
أنتوني فاوتشي، المستشار الطبي للرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / POOL
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أعلن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن الطبيين، عن ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أمس الأربعاء، أن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".
وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي وهو أكبر خبير في الأمراض المعدية في أمريكا، تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.
وبحسب البيان، سيتم عزل فاوتشي، وسيواصل العمل من المنزل، وهو حاليا كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن.
وفي ظل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عمل أنتوني فاوتشي في فرقة عمل البيت الأبيض الخاصة بـ"كوفيد-19"، ويواصل تقديم المشورة للحكومة الفيدرالية بشأن استجابتها للوباء.
رئيس المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
فيديو لمستشار بايدن البارز فاوتشي وهو يشتم في سره خلال جلسة في مجلس الشيوخ
13 يناير, 18:33 GMT
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، قال أنتوني فاوتشي إن أمريكا "تنتقل" من مرحلة التفشي الكامل للوباء إلى حقبة "يبدأ فيها الناس في تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، مع الاستمرار في حماية أنفسهم عن طريق التطعيم، من خلال توافر مضادات الفيروسات، عن طريق الاختبار".
هذا ويواصل أكثر من 100 ألف شخص في المتوسط اختبارهم إيجابيا لفيروس "كورونا" المستجد، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
لكن بفضل اللقاحات وخيارات العلاج المحسّنة، انخفض معدل الوفيات بشكل حاد، حيث يموت ما يزيد قليلا عن 280 شخصا يوميا بسبب الفيروس مقارنة بأكثر من 3000 شخص يوميا في يناير/ كانون الثاني 2021.
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