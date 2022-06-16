https://arabic.sputniknews.com/20220616/إصابة-كبير-مستشاري-بايدن-بكورونا-1063722145.html

إصابة كبير مستشاري بايدن الطبيين بكورونا

إصابة كبير مستشاري بايدن الطبيين بكورونا

أعلن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري ‏الرئيس الأمريكي، جو بايدن الطبيين، عن ‏إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T14:25+0000

2022-06-16T14:25+0000

2022-06-16T14:25+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

فيروس كورونا

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وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أمس الأربعاء، أن فاوتشي (81 عاما) الذي يتولى رئاسته، جاءت نتائج اختباره لـ(كوفيد-19) "إيجابية".وأضاف المعهد في بيان رسمي أن أنتوني فاوتشي وهو أكبر خبير في الأمراض المعدية في أمريكا، تم تطعيمه وتعزيزه مرتين، و"يعاني حاليا من أعراض خفيفة" للمرض.وبحسب البيان، سيتم عزل فاوتشي، وسيواصل العمل من المنزل، وهو حاليا كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن.وفي ظل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عمل أنتوني فاوتشي في فرقة عمل البيت الأبيض الخاصة بـ"كوفيد-19"، ويواصل تقديم المشورة للحكومة الفيدرالية بشأن استجابتها للوباء.وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، قال أنتوني فاوتشي إن أمريكا "تنتقل" من مرحلة التفشي الكامل للوباء إلى حقبة "يبدأ فيها الناس في تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، مع الاستمرار في حماية أنفسهم عن طريق التطعيم، من خلال توافر مضادات الفيروسات، عن طريق الاختبار".هذا ويواصل أكثر من 100 ألف شخص في المتوسط اختبارهم إيجابيا لفيروس "كورونا" المستجد، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.لكن بفضل اللقاحات وخيارات العلاج المحسّنة، انخفض معدل الوفيات بشكل حاد، حيث يموت ما يزيد قليلا عن 280 شخصا يوميا بسبب الفيروس مقارنة بأكثر من 3000 شخص يوميا في يناير/ كانون الثاني 2021.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, فيروس كورونا