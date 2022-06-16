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https://arabic.sputniknews.com/20220616/إعلام-إسرائيل-اتخذت-قرارا-مسبقا-بشأن-الاعتداء-على-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1063709591.html
إعلام: إسرائيل اتخذت قرارا مسبقا بشأن الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة
إعلام: إسرائيل اتخذت قرارا مسبقا بشأن الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن قرار مسبق للشرطة الإسرائيلية بشأن الاعتداء على جنازة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:26+0000
2022-06-16T12:26+0000
أخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
شيرين أبو عاقلة
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وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الخميس، أن قرار عدم محاكمة عناصر الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا حيال الاعتداء على الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن قرار الامتناع عن محاكمة أي عنصر من قوات الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا بشأن جنازة أبو عاقلة، وبأن الشرطة كان بإمكانها تجنب استخدام الهراوات أثناء الجنازة نفسها، في وقت أشاروا إلى أوجه قصور من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين بشأن تلك الجنازة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، قد بحثا، أمس الأربعاء، التحقيق العسكري في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بينيت ولابيد يبحثان اليوم التحقيق العسكري في مقتل الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين، الشهر الماضي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة، مؤكدة أن هذه المباحثات تأتي تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، الشهر المقبل.ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل تستعد لاستئناف الانتقادات الدولية لمقتل أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بينيت-ولابيد-يناقشان-التحقيق-العسكري-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-قبيل-زيارة-بايدن-1063673581.html
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أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, شيرين أبو عاقلة

إعلام: إسرائيل اتخذت قرارا مسبقا بشأن الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة

12:26 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس
الشرطى الإسرائيلية تهاجم الفلسطينيين أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن قرار مسبق للشرطة الإسرائيلية بشأن الاعتداء على جنازة الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح اليوم الخميس، أن قرار عدم محاكمة عناصر الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا حيال الاعتداء على الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
بينيت ولابيد يناقشان التحقيق العسكري في مقتل شيرين أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن
أمس, 19:10 GMT
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن قرار الامتناع عن محاكمة أي عنصر من قوات الشرطة الإسرائيلية قد اتخذ مسبقا بشأن جنازة أبو عاقلة، وبأن الشرطة كان بإمكانها تجنب استخدام الهراوات أثناء الجنازة نفسها، في وقت أشاروا إلى أوجه قصور من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين بشأن تلك الجنازة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، قد بحثا، أمس الأربعاء، التحقيق العسكري في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن بينيت ولابيد يبحثان اليوم التحقيق العسكري في مقتل الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين، الشهر الماضي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة، مؤكدة أن هذه المباحثات تأتي تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، الشهر المقبل.
ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل تستعد لاستئناف الانتقادات الدولية لمقتل أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
والثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
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