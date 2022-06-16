https://arabic.sputniknews.com/20220616/إلزام-محمد-رمضان-بدفع-13-مليون-جنيه-لقنوات-إم-بي-سي-1063688194.html
إلزام محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه لقنوات "إم بي سي"
إلزام محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه لقنوات "إم بي سي"
أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها بإلزام الفنان المصري، محمد رمضان، برد مبلغ 13 مليون جنيه مصري تقريبا، كان قد تقاضاها من شبكة قنوات "إم بي سي". 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:06+0000
2022-06-16T08:06+0000
2022-06-16T08:06+0000
مجتمع
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ونقل موقع "مصراوي" بيانا أصدرته قنوات "إم بي سي"، تقول فيه إن رمضان ملزم برد الـ13 مليون جنيه بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5%، وذلك بسبب إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء اعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعة قنوات "إم بي سي".وأوضح المستشار ثروت عبد الشهيد محامي مجموعة قنوات "إم بي سي"، في البيان، أنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.وأضاف عبد الشهيد أن "إم بي سي ستوديوز" التابعة لمجموعة"إم بي سي"، تعاقدت مع محمد رمضان فى 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 على التفرغ لتقديم 3 مسلسلات من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه المسلسلات، لكن الفنان أخل بالتزاماته التعاقدية.ولفت المحامي إلى إنه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقديه مقدما بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من محمد رمضان أو ممثليه القانونيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار الفنانين في مصر
إلزام محمد رمضان بدفع 13 مليون جنيه لقنوات "إم بي سي"
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أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها بإلزام الفنان المصري، محمد رمضان، برد مبلغ 13 مليون جنيه مصري تقريبا، كان قد تقاضاها من شبكة قنوات "إم بي سي".
ونقل موقع "مصراوي
" بيانا أصدرته قنوات "إم بي سي"، تقول فيه إن رمضان ملزم برد الـ13 مليون جنيه بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5%، وذلك بسبب إخلاله بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء اعمال ومسلسلات تليفزيونيه لتذاع حصرياً على مجموعة قنوات "إم بي سي".
وأوضح المستشار ثروت عبد الشهيد محامي مجموعة قنوات "إم بي سي"، في البيان، أنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة الفنان محمد رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.
وأضاف عبد الشهيد أن "إم بي سي ستوديوز" التابعة لمجموعة"إم بي سي"، تعاقدت مع محمد رمضان فى 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 على التفرغ لتقديم 3 مسلسلات من إنتاج الشركة لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى بالفعل بإيصالات موقعة منه مقدمات التعاقد عن هذه المسلسلات، لكن الفنان أخل بالتزاماته التعاقدية.
ولفت المحامي إلى إنه طبقا للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقى المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقديه مقدما بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق من محمد رمضان أو ممثليه القانونيين.