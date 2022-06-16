https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-أتمنى-أن-تعطينا-إسرائيل-ذريعة-لنمحوها-عن-وجه-الأرض-1063707642.html

إيران: أتمنى أن تعطينا إسرائيل ذريعة لنمحوها عن وجه الأرض

إيران: أتمنى أن تعطينا إسرائيل ذريعة لنمحوها عن وجه الأرض

علق المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، على التهديدات الإسرائيلية ضد بلاده. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T11:45+0000

2022-06-16T11:45+0000

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أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال رضائي، "إذا أقدمت إسرائيل على حماقة فإن إيران ستمحوها من وجه البسيطة"، مضيفا: أي تحرك إسرائيلي سيوفر لإيران مبررا للرد عليه.وتابع: "أتمنى أن تجرؤ إسرائيل على ارتكاب خطأ وتعطينا ذريعة لنمحوها عن وجه الأرض"، مؤكدا أن "إيران لديها معلومات أكثر من المسؤولين الإسرائيليين عن المنظومات الإسرائيلية".وختم رضائي بالقول: "نعبر إسرائيل ونسيطر على 700 إلى 800 كيلومتر ونحصل على معلومات دقيقة، وأنظمتنا، مثل أنظمة الرادار، تعود إلى البلاد، لدينا الآن معلومات أكثر من بعض المسؤولين الإسرائيليين من داخل بعض المنظمات الإسرائيلية".وأكد اللواء محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، ومستشار المرشد الحالي، أمس الخميس، أن "الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة وداخل الأراضي المحتلة تضاعفت وستستمر".وقال جعفري، في تصريحات مع وكالة تسنيم الإيرانية، إن "قادة كيان العدو يدركون جيدا الضربات التي تلقوها من إيران في مختلف دول المنطقة وداخل كيانهم"، مضيفا أن "ضربات الجمهورية الإسلامية للكيان المحتل تضاعفت ومستمرة ولا يمكنها الإفصاح عن جزئيات الكثير منها وهي تحافظ على سريتها".وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.

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