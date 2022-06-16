https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-المفاوضات-مع-السعودية-في-بغداد-كانت-إيجابية-ونرحب-بتنفيذ-ما-تم-التوصل-إليه-من-توافقات-1063702313.html

إيران: المفاوضات مع السعودية في بغداد كانت إيجابية ونرحب بتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات

إيران: المفاوضات مع السعودية في بغداد كانت إيجابية ونرحب بتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن "إيران ترحب بتنفيذ ما تم التوصل إليه في المحادثات الإيرانية السعودية التي جرت أخيرا في... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T10:46+0000

2022-06-16T10:46+0000

2022-06-16T10:46+0000

أخبار إيران

أخبار السعودية اليوم

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وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إن "طهران تقيّم بشكل إيجابي الجولة الأخيرة من المحادثات مع الرّياض"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه، أكد فؤاد حسين "استعداد العراق لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن إعادة فتح الحدود البرية ونقل الحجاج بما في ذلك في الأربعينية".وكان عبد اللهيان قال إنه قد يجتمع بنظيره السعودي قريبا في دولة ثالثة، فيما قال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إنه لم يتم تحديد أي اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في المستقبل المنظور.من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "هناك تقدما وصفه بأنه غير كاف في المحادثات التي تجريها السعودية مع إيران"، مشيرا إلى أن هناك حقبة جديدة من التعاون تصب في مصلحة جميع الدول.وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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